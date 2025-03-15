فوائد العرقسوس للبشرة، التفتيح وعلاج الحبوب وتجديد الخلايا

فوائد العرقسوس للبشرة، يُعدّ العرقسوس من أقدم الأعشاب الطبية التي استُخدمت عبر العصور لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، إلا أن فوائده لم تقتصر فقط على الصحة العامة، بل امتدت إلى عالم العناية بالبشرة والجمال.





تحتوي جذور العرقسوس على العديد من المركبات النشطة التي تساهم في تجديد البشرة، تفتيح لونها، وحمايتها من العوامل الضارة.



أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العرقسوس كنزًا طبيعيًا مذهلًا للبشرة بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والالتهاب والمركبات المفتّحة للبشرة.



أهم فوائد العرقسوس للبشرة

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، بشكل مفصل أهم فوائد العرقسوس للبشرة، وكيف يمكن الاستفادة منه بطرق طبيعية وآمنة.



العرقسوس للبشرة



أولًا: العرقسوس لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات

يحتوي العرقسوس على مركب فعال يُسمى "الجلابريدين" (Glabridin)، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تثبيط إنزيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج الميلانين (الصبغة التي تعطي البشرة لونها). وعندما يقل إفراز الميلانين، تقل التصبغات والبقع الداكنة، ويصبح لون البشرة أفتح وأكثر توحدًا.

لهذا السبب، يدخل العرقسوس في تركيب العديد من مستحضرات تفتيح البشرة التي تُباع في الأسواق، لكن من الممكن الاستفادة به طبيعيًا عن طريق عمل ماسكات منزلية.

ثانيًا: علاج الالتهابات وتهدئة البشرة الحساسة

من الفوائد المذهلة للعرقسوس قدرته العالية على مكافحة الالتهابات، وذلك بفضل وجود مركبات مثل "ليكويريتجينين" (Liquiritigenin) التي لها تأثيرات مضادة للالتهاب.

لذلك، فإن استخدام مستخلص العرقسوس أو ماء العرقسوس كتونر يمكن أن يساعد في:

تهدئة احمرار البشرة.

تقليل تهيّج الجلد الناتج عن الحساسية أو حروق الشمس.

علاج الأكزيما والصدفية والطفح الجلدي.

ثالثًا: العرقسوس كمضاد للأكسدة وتأخير ظهور علامات التقدّم في العمر

البشرة تتعرض يوميًا لأضرار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يحتوي العرقسوس على مضادات أكسدة قوية، مثل الفلافونويدات والسابونين، التي تعمل على:

حماية خلايا الجلد من التلف.

مكافحة الجذور الحرة المسببة للشيخوخة.

تعزيز تجدد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مظهرًا شبابيًا مشدودًا.

رابعًا: ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف

إحدى الفوائد التي قد لا يعرفها الكثيرون عن العرقسوس هي قدرته على الاحتفاظ برطوبة البشرة، فهو يحتوي على مركبات تساهم في تعزيز الحاجز الواقي للبشرة ومنع فقدان الماء.

لذلك، يمكن أن يكون مستخلص العرقسوس خيارًا مثاليًا للبشرة الجافة أو المعرضة للتقشر، حيث يساعد في:

تنعيم الجلد.

منع تشققات البشرة الناتجة عن الجفاف.

إضفاء ملمس ناعم ومخملي على الوجه.

خامسًا: العرقسوس لعلاج حب الشباب وتنقية البشرة

العرقسوس يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مناسبًا جدًا للبشرة التي تعاني من حب الشباب والبثور.

إليكِ أهم فوائد العرقسوس في هذا الجانب:

قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تنظيف المسام ومنع انسدادها.

تخفيف الالتهابات المصاحبة للحبوب.

منع ظهور الندوب والبقع الناتجة عن الحبوب.

سادسًا: تفتيح الهالات السوداء تحت العين

نظرًا لتأثير العرقسوس الفعّال في تفتيح لون البشرة وتقليل الالتهابات، فهو يعتبر علاجًا طبيعيًا للهالات السوداء التي تظهر نتيجة التعب أو قلة النوم أو حتى الوراثة.

يمكن استخدام قطرات بسيطة من مستخلص العرقسوس الممزوج مع زيت خفيف مثل زيت اللوز الحلو لتدليك منطقة تحت العينين يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة.

سابعًا: حماية البشرة من أضرار الشمس

من الاستخدامات الجديدة للعرقسوس في عالم العناية بالبشرة دوره في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

مركب الجلابريدين الموجود في العرقسوس يساهم في:

تقليل حساسية البشرة لأشعة الشمس.

علاج الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.

مساعدة البشرة على استعادة لونها الطبيعي بسرعة.

العرقسوس لحل مشاكل البشرة



كيفية استخدام العرقسوس للبشرة



هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفادة من فوائد العرقسوس للبشرة:

تونر العرقسوس الطبيعي:

يتم غلي كمية من العرقسوس في الماء.

بعد أن يبرد، يُصفّى الماء ويستخدم كتونر على البشرة يوميًا.

ماسك العرقسوس لتفتيح البشرة:

ملعقة من بودرة العرقسوس.

ملعقة من الزبادي أو العسل.

يُخلط المزيج ويوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يُشطف.

مستخلص العرقسوس مع الزيوت:

بضع قطرات من مستخلص العرقسوس مع زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو.

يُستخدم لتدليك البشرة أو لعلاج الهالات السوداء.

وصفات منزلية مذهلة بالعرقسوس للبشرة



1. تونر العرقسوس الطبيعي لتوحيد اللون والتفتيح

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عرقسوس مطحون.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

ضعي العرقسوس في الماء، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

اتركيه يبرد وصفيه.

ضعيه في زجاجة بخاخ نظيفة.

استخدميه على وجهك مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) كتونر طبيعي.



2. ماسك العرقسوس والزبادي لتفتيح البشرة وتنعيمها

المكونات:

ملعقة صغيرة عرقسوس مطحون.

ملعقة كبيرة زبادي (يفضل طبيعي بدون إضافات).

نصف ملعقة عسل (اختياري للبشرة الجافة).

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعيه على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسام.

يُستخدم 2-3 مرات أسبوعيًا.



3. سيروم العرقسوس للهالات السوداء

المكونات:

ملعقة صغيرة مستخلص عرقسوس (سائل).

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المستخلص مع زيت اللوز.

باستخدام قطنة أو بأطراف الأصابع، ضعي نقطة صغيرة تحت العين مع التدليك برفق.

استخدميه يوميًا مساءً قبل النوم.



4. ماسك العرقسوس والطين الأخضر لعلاج حب الشباب

المكونات:

ملعقة صغيرة عرقسوس مطحون.

ملعقة صغيرة طين أخضر.

ماء ورد حتى تحصلي على قوام مناسب.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات.

ضعي الماسك على المناطق المصابة بحب الشباب أو البشرة الدهنية.

اتركيه 15 دقيقة واغسلي بماء فاتر.

يُستخدم مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب حالة البشرة.

نصائح مهمة قبل الاستخدام

يجب اختبار العرقسوس على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على الوجه بالكامل لتجنب أي تحسس.

يُنصح باستخدام العرقسوس بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

يفضل عدم التعرض المباشر للشمس بعد وضع ماسكات العرقسوس لتفادي تهيّج البشرة.

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