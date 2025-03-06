الخميس 06 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد العرقسوس على مائدة الإفطار، يحسن الهضم ويقوي المناعة

العرقسوس، فيتو
العرقسوس، فيتو

 يُعتبر العرقسوس من المشروبات الرمضانية التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي والإسلامي، حيث يتميز بمذاقه الحلو المنعش وفوائده الصحية المتعددة. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض المخاطر عند تناوله، خاصةً على مائدة الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام.

يعود تاريخ استخدام العرقسوس إلى الحضارات القديمة، حيث كان يستخدم في الطب التقليدي في مصر القديمة والصين واليونان.

وذكره الطبيب العربي ابن البيطار في مؤلفاته، مشيرًا إلى فوائده في علاج أمراض الحلق والكبد والمعدة، حيث اكتسب العرقسوس شعبية واسعة في العالم العربي خلال العصر الفاطمي، وأصبح مشروبًا رمضانيًا تقليديًا، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

الفوائد الصحية لعرق السوس على الإفطار

ترطيب الجسم

يُعد العرقسوس مصدرًا غنيًا بالسوائل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض فقدان السوائل خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصةً في الأجواء الحارة.

يحتوي على العديد من المعادن التي تساهم في ترطيب الجسم.

تحسين الهضم

يُساعد العرقسوس على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف اضطراباته، مثل الحموضة والانتفاخ والإمساك، التي قد تنجم عن التغيرات في النظام الغذائي خلال شهر رمضان.

ويساهم في علاج قرحة المعدة.

تعزيز صحة الكبد

يُساهم العرقسوس في تنقية الكبد من السموم وتحسين وظائفه، مما يعزز صحة الجسم بشكل عام.

تقوية المناعة

يحتوي العرقسوس على مضادات الأكسدة التي تُعزز جهاز المناعة وتُساعد على مكافحة العدوى.

تخفيف التهاب الحلق

يُساعد العرقسوس على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال، مما يجعله مشروبًا مفيدًا في حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

مصدر للطاقة

يحتوي العرقسوس على مركبات تُساهم في زيادة مستويات الطاقة والنشاط بعد ساعات الصيام الطويلة.

يساعد في توازن مستويات السكر في الدم، مما يمنح الجسم طاقة إضافية.

مخاطر الإفراط في تناول العرقسوس

ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي الإفراط في تناول عرق السوس إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناوله باعتدال أو تجنبه تمامًا.

يزيد من نسبة البوتاسيوم في الجسم، مما يشكل خطر على مرضى الكلى.

التفاعلات الدوائية

قد يتفاعل عرق السوس مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية.

الحمل والرضاعة

يجب على الحوامل والمرضعات تجنب تناول عرق السوس.

مشاكل القلب

يجب على مرضى القلب توخي الحذر عند تناول عرق السوس.

نصائح لتناول العرقسوس في رمضان

تناول عرق السوس باعتدال، ولا تتجاوز كوبًا واحدًا يوميًا.

يمكنك تحضير العرقسوس في المنزل أو شراؤه من المحلات التجارية الموثوقة.

يمكنك إضافة بعض النكهات إلى العرقسوس، مثل الليمون أو النعناع، لتحسين مذاقه.

يُنصح بتناول العرقسوس بعد وجبة الإفطار وليس على معدة فارغة، لتجنب أي اضطرابات في الجهاز الهضمي.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي حالات صحية مزمنة استشارة الطبيب قبل تناول العرقسوس.

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