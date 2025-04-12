فوائد العرقسوس لإنقاص الوزن ومخاطر الإفراط في تناوله

انتشرت مؤخرًا بعض الدراسات التي كشفت عن وجود مركبات نشطة في جذور العرقسوس، والتي قد تلعب دورًا في تقليل تراكم الدهون وتعزيز التمثيل الغذائي.

وبحسب الأبحاث الأولية، فإن مركب حمض الجليسيريتينيك الموجود في العرقسوس قد يساهم في الحد من تخزين الدهون في الجسم. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الفلافونويدات، وهي مركبات أخرى وفيرة في العرقسوس، قد يكون لها تأثير إيجابي على تقليل تخزين الدهون وتحسين كفاءة عمليات الأيض.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العرقسوس على نسبة من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة. ويمتاز العرقسوس بمذاقه الحلو الطبيعي، مما يجعله بديلًا محتملًا للسكر المضاف في بعض المشروبات والأطعمة، وبالتالي قد يساهم في خفض السعرات الحرارية المتناولة.

تحذيرات من الإفراط في تناول مشروب العرقسوس

وبرغم الأبحاث الواعدة في تأثير العرقسوس على إنقاص الوزن إلا أن الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية والصحة يحذرون من اعتبار العرقسوس حلًا سحريًا أو وحيدًا لإنقاص الوزن. ويؤكدون على أن غالبية الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كانت محدودة النطاق.

بالإضافة لذلك، يشدد الباحثون على احتمالية تسبب العرقسوس في احتباس السوائل لدى بعض الأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن الظاهري، على الرغم من أي تأثير محتمل على تقليل الدهون. ويؤكدون على أن فقدان الوزن الصحي والمستدام يتطلب اتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل وممارسة النشاط البدني بانتظام، ولا يمكن الاعتماد على مادة واحدة لتحقيق ذلك.

مخاطر الإفراط في استهلاك العرقسوس

ويحذر الأطباء بشدة من الإفراط في تناول العرقسوس لما له من آثار جانبية محتملة قد تكون خطيرة على الصحة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى وجود مركب الغليسيريزين بكميات كبيرة في جذور العرقسوس.

وتشمل أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للعرقسوس ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم: حيث يعمل الغليسيريزين على احتباس الصوديوم والماء في الجسم، مما يرفع من ضغط الدم.

انخفاض حاد في مستويات البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم): وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات، وتشنجات، واضطرابات في نظم القلب.

اضطرابات في ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب): كنتيجة مباشرة لانخفاض مستويات البوتاسيوم وارتفاع ضغط الدم.

احتباس السوائل وتورم الأطراف: خاصة في الساقين والكاحلين.

شعور بالضعف العام أو التنميل في الأطراف.

الإصابة بالصداع والتعب المزمن.

تفاعلات دوائية خطيرة: حيث يمكن للعرقسوس أن يتداخل مع فعالية أو يزيد من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل مدرات البول، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ودواء الديجوكسين المستخدم لعلاج قصور القلب، والكورتيكوستيرويدات، وأدوية الإستروجين، بالإضافة إلى الأدوية التي يتم استقلابها في الكبد.

مضاعفات محتملة للحوامل: حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول العرقسوس أثناء فترة الحمل قد يزيد من خطر الولادة المبكرة.

مخاطر على مرضى القلب والكلى: ينصح الأطباء بشدة مرضى القلب والكلى بتجنب تناول العرقسوس نظرًا لتأثيره على ضغط الدم ومستويات البوتاسيوم واحتباس السوائل.

تأثيرات محتملة على السرطانات الحساسة للهرمونات: يجب على الأفراد المصابين بأنواع من السرطانات التي تتأثر بالهرمونات، مثل سرطان الثدي والمبيض والرحم والبروستاتا، توخي الحذر وتجنب العرقسوس لأنه قد يؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم.

ويوصي الأطباء وخبراء التغذية بضرورة استهلاك العرقسوس بكميات معتدلة للغاية إن لزم الأمر، وينصحون بشدة الأشخاص الذين يعانون من أي ظروف صحية أو يتناولون أدوية بوصفة طبية باستشارة الطبيب المختص قبل إدخال العرقسوس في نظامهم الغذائي.

كما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توصيات تحذر من تجاوز استهلاك 57 جرامًا من عرق السوس الأسود يوميًا لمدة أسبوعين للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن الأربعين عامًا، وذلك لتجنب المشاكل الصحية الخطيرة المتعلقة بالقلب. وتنصح الهيئات الصحية العالمية الحوامل والمرضعات بتجنب تناول العرقسوس بشكل كامل نظرًا للمخاطر المحتملة على صحة الأم والجنين أو الرضيع.

يؤكد المتخصصون على أن الفوائد المحتملة للعرقسوس في إنقاص الوزن لا تزال قيد الدراسة وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها. وأن الطريق الأمثل لفقدان الوزن والحفاظ على صحة جيدة يكمن في تبني نمط حياة صحي يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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