فوائد العرقسوس لراحة المعدة وتقوية المناعة وجمال البشرة

فوائد العرقسوس، يعد العرقسوس من النباتات العشبية المعروفة منذ آلاف السنين بفوائده الطبية المتعددة، حيث استخدم في الطب البديل لدى المصريين القدماء، والإغريق، والرومان لعلاج العديد من الأمراض.

يتميز العرقسوس بطعمه الحلو الطبيعي، وهو يحتوي على مركبات فعالة مثل الجليسريزين، والتي تمنحه خصائص علاجية فريدة.



وأوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن العرقسوس من المشروبات العشبية المفيدة للجسم، حيث يعزز صحة الجهاز الهضمي، الجهاز المناعي، والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى دوره في التوازن الهرموني وصحة البشرة.

العرقسوس



التركيب الغذائي والفوائد الصحية للعرقسوس



يحتوي العرقسوس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل:

فيتامين ب، الذي يعزز صحة الجهاز العصبي.

البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم.

الكالسيوم والمغنيسيوم، الضروريين لصحة العظام والأسنان.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



أهم الفوائد الصحية للعرقسوس



1. دعم صحة الجهاز الهضمي

يستخدم العرقسوس منذ القدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الحموضة، القرحة المعدية، وعسر الهضم. يعمل على:

تقليل التهابات المعدة والأمعاء.

تهدئة بطانة المعدة وحمايتها من الأحماض الزائدة.

تحفيز إنتاج المخاط الواقي في المعدة، مما يقلل خطر الإصابة بالقرحة.

2. تقوية المناعة

يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله فعالًا في:

تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

تعزيز استجابة الجهاز المناعي ضد العدوى.

تهدئة التهابات الحلق والسعال.

3. تحسين صحة الجهاز التنفسي

يعمل العرقسوس كمذيب للبلغم ومهدئ للسعال، مما يجعله مفيدًا في علاج حالات مثل:

التهاب الشعب الهوائية.

الربو.

السعال المزمن.

4. تنظيم ضغط الدم

يحتوي العرقسوس على مركب الجليسريزين، الذي قد يرفع ضغط الدم عند تناوله بكميات كبيرة. لذا، يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم تناوله لتعزيز مستويات الضغط لديهم، ولكن يجب الحذر عند تناوله بكميات كبيرة.

5. تحسين صحة الكبد

يساعد العرقسوس في:

إزالة السموم من الكبد.

تقليل التهابات الكبد وتحسين وظائفه.

الحماية من أمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

6. التوازن الهرموني عند النساء

يساعد العرقسوس في تنظيم هرمونات الجسم، خاصة عند النساء، حيث:

يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

يقلل من الهبات الساخنة لدى النساء في سن اليأس.

يساهم في علاج متلازمة تكيس المبايض (PCOS) بسبب تأثيره على توازن الهرمونات.

7. تحسين صحة البشرة

يحتوي العرقسوس على مضادات التهابات قوية، مما يجعله مفيدًا في علاج مشكلات البشرة مثل:

حب الشباب والاحمرار.

تصبغات الجلد والبقع الداكنة.

ترطيب البشرة وتهدئتها من التهيج.

تحذيرات ومحاذير استخدام العرقسوس

رغم الفوائد الصحية العديدة، إلا أن تناول العرقسوس بكثرة قد يسبب بعض المشكلات، مثل:

ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثيره على توازن الصوديوم والبوتاسيوم.

انخفاض مستويات البوتاسيوم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب.

زيادة احتباس السوائل في الجسم، مما قد يكون ضارًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب أو الكلى.

تفاعلات دوائية، حيث قد يتداخل مع بعض الأدوية مثل مدرات البول وأدوية ضغط الدم.

كيفية تناول العرقسوس باعتدال



العرقسوس لصحتك

للاستفادة من فوائد العرقسوس دون التعرض للمخاطر، يُفضل تناوله باعتدال:

لا يُنصح بتجاوز كوب واحد يوميًا.

يمكن شربه كمشروب عشبي أو إضافته إلى وصفات طبيعية للبشرة.

الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو مشكلات القلب يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تناوله.

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