فوائد العرقسوس، يقوى المناعة ويعزز صحة الجهاز الهضمي

فوائد العرقسوس، العرقسوس من الاعشاب التى عرفت على مر العصور وكان يستخدم فى الطب القديم كعلاج للعديد من الأمراض ويدخل حاليا في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد العرقسوس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن العرقسوس هو نبات عشبي يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، وخاصة في العلاجات العشبية في الصين والهند والشرق الأوسط، ويحتوي على مركبات فعالة مثل حمض الجلسرهيزيك التي تمنحه فوائد صحية متعددة.

فوائد العرقسوس

وأضافت منى، أن من فوائد العرقسوس:-

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تهدئة المعدة وتقليل حرقة المعدة.

يعالج قرحة المعدة والتهابات الجهاز الهضمي.

يعمل كمضاد للبكتيريا الضارة في الأمعاء.

تقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز مقاومة الجسم للأمراض.

يساعد في مكافحة الفيروسات مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

يخفف السعال والتهابات الحلق بفضل خواصه المهدئة.

يساعد في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية.

تنظيم ضغط الدم، يحتوي على مركبات قد ترفع ضغط الدم، لذا يجب على مرضى الضغط تناوله بحذر.

يساعد في إزالة السموم من الكبد وحمايته من الأمراض.

يعزز إنتاج الإنزيمات المفيدة لصحة الكبد.

يستخدم في علاج الأكزيما والصدفية والتهابات الجلد.

يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا تقلل من ظهور حب الشباب.

تقليل التوتر وتحسين المزاج، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تقليل القلق والتوتر.

يعمل كمحفز طبيعي للطاقة ويحسن التركيز.

محاذير تناول العرقسوس

وتابعت، أن هناك تحذيرات ومحاذير يجب اتباعها عند تناول العرقسوس، منها:-

لا ينصح بالإفراط في تناوله لأنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

يجب على النساء الحوامل ومرضى القلب والكلى تجنب استهلاكه بكثرة.

يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط ومدرات البول.

فوائد العرقسوس

نصائح لتناول العرقسوس بشكل صحي

واوضحت استشارى التغذية العلاجية، أن طرق تناول العرقسوس بشكل صحي، تتمثل في الاتى:-

شربه كشاي عشبي.

يستخدم في تحضير بعض الحلويات والمشروبات الرمضانية.

يدخل في بعض المنتجات الطبية والمكملات العشبية.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائده، فمن الأفضل تناوله باعتدال وتحت إشراف طبي عند الحاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.