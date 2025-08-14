فوائد الخروب، يقوي الأسنان ويخفض الكوليسترول ويحارب السرطان

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب شعبى له مذاق مميز وعشاق كثيرون ونكهته المميزة جعلته مهم فى صناعة الحلوى.

وفوائد الخروب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخروب من النباتات الطبيعية المفيدة التي اشتهرت منذ القدم، حيث استخدمه الفراعنة والرومان في التغذية والطب التقليدي، ويستخرج من شجرة الخروب ثمار قرنية بنية اللون، يمكن تناولها طازجة أو مجففة، كما تطحن لتحضير مسحوق يستعمل في المشروبات والحلويات، ويعرف الخروب بمذاقه الحلو الطبيعي وقيمته الغذائية العالية.

القيمة الغذائية للخروب

وأضاف السيد، أن الخروب غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث يحتوي على الألياف الغذائية، والبروتينات النباتية، والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وفيتامينات مثل فيتامين A وB2، وسكريات طبيعية قليلة السعرات مقارنة بالسكر الأبيض.

فوائد الخروب للصحة

وتابع، أن من فوائد الخروب للصحة:-

الألياف الموجودة في الخروب تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.

يخفف من حموضة المعدة ويعمل على تهدئة القولون.

يساعد في علاج الإسهال عند الأطفال والكبار بفضل مركباته القابضة.

البوتاسيوم والمغنيسيوم في الخروب يساعدان على تنظيم ضغط الدم.

الألياف تقلل من امتصاص الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مضادات الأكسدة تحمي الشرايين من التصلب.

الخروب مصدر ممتاز للكالسيوم، مما يدعم صحة العظام ويحمي من هشاشتها.

يساعد في تقوية الأسنان ويمنع تسوسها نظرا لعدم احتوائه على أحماض ضارة أو كافيين.

يحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيا.

الألياف تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة بالخروب تقوي جهاز المناعة وتحمي من العدوى.

البوليفينولات تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

الخروب يشبه الشيكولاتة في اللون والطعم، لكنه خالى من الكافيين والدهون الضارة.

مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين أو مشاكل القولون.

مؤشره الجلايسيمي منخفض، ما يجعله مناسب لمرضى السكري.

الألياف تقلل امتصاص السكريات في الدم، مما يساعد على ضبط مستواها.

فيتامين A ومضادات الأكسدة تدعم صحة الجلد وتحافظ على نضارته.

المعادن مثل الزنك تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

نصائح عند تناول الخروب

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل عدم إضافة الكثير من السكر عند تحضير مشروب الخروب للحفاظ على فوائده الصحية، وعلى الأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة الكربوهيدرات يجب أن يستهلكوه باعتدال لاحتوائه على سكريات طبيعية، ويمكن تخزين مسحوق أو شراب الخروب في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته.

