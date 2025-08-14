الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انطلاق إذاعة صوت الزمالك الإثنين المقبل

صوت الزمالك
صوت الزمالك

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، انطلاق إذاعة "صوت الزمالك" عبر الإنترنت، بداية من يوم الإثنين المقبل 18 أغسطس الجاري، في خطوة إعلامية جديدة تهدف لتقديم محتوى مميز يليق باسم النادي وجماهيره العريقة حول العالم.

راديو صوت الزمالك 

وسيكون راديو (صوت الزمالك) منصة جماهيرية شاملة، تقدم برامج مميزة ولقاءات حصرية، مع تغطية مباشرة لكل أخبار النادي وأحداثه، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، ويوتيوب.

ويسعى نادي الزمالك من خلال هذه الخطوة الرائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط، إلى تعزيز التواصل مع جماهيره وترسيخ الانتماء للكيان، وفق أعلى المعايير الإعلامية وبما يلبي طموحات جماهير القلعة البيضاء.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا ومستحقا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس. 

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى. 

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك صوت الزمالك اخبار الزمالك راديو صوت الزمالك إذاعة صوت الزمالك

مواد متعلقة

جون إدوارد يمنح لاعبي الزمالك دفعة معنوية قبل مواجهة المقاولون

فقرة فنية في مران الزمالك تحت إشراف يانيك فيريرا استعدادا للمقاولون بالدوري

مران الزمالك، فقرة بدنية خاصة استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري

محاضرة فنية من فيريرا للاعبين في مران الزمالك اليوم

فيريرا يصدم عواد والمهدي سليمان قبل مباراة المقاولون العرب

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة طلب وزارة الرياضة محاسبة المخطئ في أزمة عقد كولر مع الأهلي.. الزمالك يشكو شوبير.. كريستيانو رونالدو يتقدم للزواج من جورجينا

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

أبرزها عمر الساعي، أجمل أهداف الجولة الأولى في الدوري المصري (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads