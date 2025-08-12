مران الزمالك، فقرة بدنية خاصة استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك

وقاد الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى، وفقرة خفيفة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

