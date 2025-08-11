الإثنين 11 أغسطس 2025
موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية سريعة على اللاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.
وشارك البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم. 

فيما واصل أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك 

وخاض أحمد ربيع تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من إصابة عضلية في العضلة الضامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

