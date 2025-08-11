أخبار الرياضة اليوم: حقيقة طلب وزارة الرياضة محاسبة المخطئ في أزمة عقد كولر مع الأهلي.. الزمالك يشكو شوبير.. كريستيانو رونالدو يتقدم للزواج من جورجينا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب أزمة مرتقبة في مركز حراسة المرمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

يواصل مروان عطية لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي خضع لها مؤخرا.

عقد اليوم الاجتماع التحضيري الثاني والذي جمع بين مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ومسئولي نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا من أجل الاتفاق على ترتيبات مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ما تردد بشأن اجتماع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وتسجيل اعتراضه على كواليتي اللاعبين الأجانب داخل الأهلي غير صحيح تماما.

أعلن النادي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضم الناشئ الفرنسي كيليان أوين لصفوفه.

كشفت تقارير إعلامية، مساء اليوم الإثنين، عن تقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، بطلب الزواج من شريكته جورجينا رودريجيز، في خطوة جديدة بعلاقتهما التي بدأت منذ عام 2016.

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة استفسار الوزارة من النادي الأهلي عن أخطاء عقد السويسري مارسيل كولر، ومطالبتهم بمحاسبة المخطئ.

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على الشكوى التي قدمها مجلس إدارة نادي الزمالك ضده، على خلفيه تصريحاته الأخيرة ضد جماهير الأبيض.

كرة اليد، أقيمت، اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

