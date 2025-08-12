الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

جون إدوارد يمنح لاعبي الزمالك دفعة معنوية قبل مواجهة المقاولون

جون إدوارد
جون إدوارد

حرص جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تهيئة الأجواء داخل الفريق قبل الصدام المرتقب أمام المقاولون العرب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. 

وعلم موقع فيتو أن جون إدوارد صرف مكافأة الفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة المقاولون العرب.

وجاء قرار جون إدوارد من أجل منح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة المقاولون العرب أملا في مواصلة الانتصارات من أجل حصد لقب الدوري الممتاز. 

فيما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقسم المدير الفني اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية استعدادًا للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطول الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

أدار مباراة الزمالك وسموحة، حكم برتغالي لـ السوبر الأوروبى بين باريس وتوتنهام

فقرة فنية في مران الزمالك تحت إشراف يانيك فيريرا استعدادا للمقاولون بالدوري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

