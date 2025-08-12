الثلاثاء 12 أغسطس 2025
فيريرا يصدم عواد والمهدي سليمان قبل مباراة المقاولون العرب

محمد عواد
محمد عواد

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة إلى محمد عواد ومهدي سليمان ثنائي الأبيض قبل مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. 

وكان ثنائي حراس مرمى الزمالك، عواد ومهدي سليمان، طلبا المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة من أجل معسكر منتخب مصر. 

فيريرا يصدم عواد ومهدي سليمان 

وعملت فيتو أن يانيك فيريرا استقر على استمرار محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك في مباراة المقاولون وعدم استخدام نظرية التدوير في مركز حراسة المرمى. 

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب أزمة مرتقبة في مركز حراسة المرمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأ محمد صبحي الموسم أساسيا في مركز حراسة المرمى، ما يعني أن الجهاز الفني للأبيض مقتنع بإمكانيات الحارس.

بعد تألق محمد صبحي، أزمة في الزمالك بسبب مركز حراسة المرمى 

وعلمت فيتو أن محمد عواد ومهدي سليمان طلبا المشاركة في مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الثنائي للمشاركة أملا في التواجد بمعسكر منتخب مصر المقبل من أجل فرصة التواجد في كأس أمم أفريقيا. 

ومن المتوقع حدوث أزمة خاصة أن حراس مرمى الزمالك الثلاثة دوليين ويمثلون منتخب مصر.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

أخبار الزمالك، حسام يرحب بالبقاء وتجديد عقده، لاعب جديد يسعى النادي لضمه، موقف ألفينا من لقاء المقاولون

إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد شوبير

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

