بعد تألق محمد صبحي، أزمة في الزمالك بسبب حراسة المرمى

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب أزمة مرتقبة في مركز حراسة المرمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأ محمد صبحي الموسم أساسيا في مركز حراسة المرمى، ما يعني أن الجهاز الفني للأبيض مقتنع بإمكانيات الحارس.

بعد تألق محمد صبحي، أزمة في الزمالك بسبب مركز حراسة المرمى

وعلمت فيتو أن محمد عواد ومهدي سليمان طلبا المشاركة في مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الثنائي للمشاركة أملا في التواجد بمعسكر منتخب مصر المقبل من أجل فرصة التواجد في كأس أمم أفريقيا.

ومن المتوقع حدوث أزمة خاصة أن حراس مرمى الزمالك الثلاثة دوليين ويمثلون منتخب مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه المهم على سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مرانه مساء السبت الماضي على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

