موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمباراته القادمة أمام الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد تعادله الأخير أمام وادي دجلة بالجولة الأولى للدوري.

 

موعد مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري

 ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في التاسعة مساء الخميس القادم باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة وادي دجلة وبيراميدز

وتعادل فريقا وادي دجلة وبيراميدز سلبيا الجمعة، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز..

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

بيراميدز يلتقي الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

أجرىالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ظهر السبت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأسفرت قرعة دور الـ ٦٤ من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بيراميدز حامل لقب البطولة، لفريق نادي الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام ١٩ أو ٢٠ أو ٢١ سبتمبر المقبل في كيجالي عاصمة رواندا، في حين تقام مباراة الإياب أحد أيام ٢٦ أو ٢٧ أو ٢٨ من نفس الشهر في القاهرة.

 

الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال

 ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، إذ يبدأ المارد الأحمر مشواره من الدور الثاني بعد الإعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، استنادًا إلى نتائجه المتميزة خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أما بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، فسيخوض منافسات البطولة بدءًا من الدور التمهيدي الأول.

موعد مباراة بيراميدز امام الاسماعيلي في الدوري مباراة بيراميدز امام الإسماعيلي بيراميدز الاسماعيلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز موعد مباراة بيراميدز امام الاسماعيلي مباراة وادي دجلة وبيراميدز

