محاضرة فنية من فيريرا للاعبين في مران الزمالك اليوم

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بإحدى قاعات ستاد الكلية الحربية، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك اليوم

وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.

وتحدث البلجيكي يانيك فيريرا عن بعض الأمور الخاصة بالفريق المنافس وطريقة لعبه، وشرح للاعبين الأدوار المطلوبة منهم.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية في ختام المحاضرة وطالبهم بالتركيز وتنفيذ المطلوب من أجل مواصلة الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

