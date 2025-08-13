فوائد المانجو لصحة الجسم، تحمي العين والقلب وتقي من السرطان

فوائد المانجو لصحة الجسم، تُعرف المانجو بـ"ملك الفواكه" نظرًا لمذاقها اللذيذ، فضلًا عن قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المانجو من أهم أصناف الفواكه الصيفية، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحافظ على الصحة العامة وتحمي من العديد من الأمراض.



وفيما يلي تستعرض الدكتورة مروة كمال، أبرز فوائد المانجو لصحة الجسم والجمال.



المانجو لصحتك



1. غنية بالعناصر الغذائية المهمة

المانجو تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، ومن أهمها:



فيتامين C: يعزز مناعة الجسم ويحمي من نزلات البرد.

فيتامين A: ضروري لصحة العينين والجلد.

فيتامين E: مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

البوتاسيوم: يساهم في تنظيم ضغط الدم.

المغنيسيوم: يساعد على عمل العضلات والأعصاب بشكل سليم.

كما تحتوي على ألياف غذائية تساهم في تحسين عملية الهضم.

2. تقوية جهاز المناعة

تُعد المانجو مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وA، وكلاهما يلعب دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة. هذه الفيتامينات تساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب البكتيريا والفيروسات، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية.

3. تحسين صحة العين

المانجو غنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة الإبصار. تناول المانجو بانتظام يمكن أن يقي من جفاف العين ويقلل من خطر الإصابة بالعمى الليلي، كما يحمي العينين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي المانجو على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما تحتوي على إنزيمات هضمية طبيعية مثل "الأميليز" التي تساعد في تكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى سكريات بسيطة يسهل امتصاصها.

5. تعزيز صحة القلب

الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في المانجو تساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم معدل ضربات القلب. كما أن مضادات الأكسدة في المانجو تقلل من مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من مستوى الكوليسترول النافع (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تحسين صحة البشرة والشعر

بفضل احتوائها على فيتامين C وA، تساعد المانجو في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد ويمنحه مظهرًا شابًا. كما يساهم فيتامين A في ترطيب البشرة ومنع جفافها. بالنسبة للشعر، فإن مضادات الأكسدة تغذي فروة الرأس وتحمي الشعر من التقصف والجفاف.

7. المساعدة في التحكم بالوزن

رغم أن المانجو تتميز بمذاقها الحلو، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية معتدلة، كما أن الألياف الموجودة بها تعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل الإفراط في تناول الطعام ودعم خطط إنقاص الوزن.

8. تحسين صحة العظام

المانجو تحتوي على فيتامين K الضروري للحفاظ على صحة العظام ودعم عملية التجلط السليم للدم. كما أن وجود الكالسيوم والمغنيسيوم يعزز من قوة وكثافة العظام.

9. تنظيم مستوى السكر في الدم

على الرغم من طعم المانجو الحلو، إلا أن مؤشرها الجلايسيمي متوسط، ما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم عند تناولها باعتدال. كما أن الألياف تساعد في تنظيم امتصاص السكر وتحسين استجابة الجسم للإنسولين.

10. الوقاية من السرطان

تحتوي المانجو على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينولات والكيرسيتين، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول المانجو قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

11. دعم صحة الدماغ

المانجو غنية بفيتامين B6 الضروري لإنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، مما يحسن المزاج ويقلل من التوتر. كما أن مضادات الأكسدة تحمي خلايا الدماغ من الأكسدة وتدعم الذاكرة والتركيز.

12. ترطيب الجسم

تتكون المانجو بنسبة كبيرة من الماء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لترطيب الجسم في أيام الصيف الحارة. كما أن تناولها يساعد على تعويض الأملاح والمعادن المفقودة بسبب التعرق.

المانجو وفوائدها

طرق تناول المانجو للاستفادة القصوى من فوائدها



تناولها طازجة: أفضل طريقة للحصول على جميع فوائدها الغذائية.

إضافتها إلى العصائر: لزيادة الطاقة والنشاط.

إدخالها في السلطات: تمنح نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

تحضير سموثي المانجو: مثالي للإفطار أو كسناك صحي بين الوجبات.

نصائح عند تناول المانجو



الاعتدال في تناولها مهم، خاصة لمرضى السكري.

اختيار المانجو الناضجة لتجنب مشاكل الهضم.

غسل المانجو جيدًا قبل تقشيرها لإزالة أي بقايا مبيدات.

وأخيرا توصي الدكتورة مروة، بإدراجها في النظام الغذائي بشكل معتدل، فذلك يمكن أن يمنح الجسم دفعة من الطاقة ويحافظ على جمال البشرة والشعر وصحة القلب والعينين.

