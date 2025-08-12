فوائد الكركديه، اجعليه مشروب الأسرة في الطقس الحار حفاظا على الصحة

فوائد الكركديه، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التي عرفها المصريون كمشروب منعش منذ زمن بعيد، حيث يتميز بمذاق لا يقاوم، ويرطب الجسم فى الطقس الحار.

وفوائد الكركديه عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والحديد ما يجعله مهم لصحة الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الكركديه من الأعشاب الطبيعية المشهورة في كثير من الدول، ويعرف بمذاقه اللذيذ ولونه الأحمر الجذاب، كما يمكن تناوله ساخنا أو باردا، مما يجعله مناسبا لكل الفصول، بجانب طعمه المميز، فإن الكركديه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة التي تمنحه فوائد صحية عديدة.

فوائد الكركديه للصحة، فيتو

فوائد الكركديه للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركديه للصحة:

يعد الكركديه من المشروبات الطبيعية الفعالة في المساعدة على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث أظهرت بعض الدراسات أن شربه بانتظام يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، بفضل احتوائه على مركبات الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة.

الكركديه يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، ويعزز الدورة الدموية بشكل عام.

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة، وتحمي خلايا الجسم من التلف، مما يبطئ من عملية الشيخوخة ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أظهرت أبحاث أن الكركديه يساعد على تحسين وظائف الكبد ودعمه في التخلص من السموم، كما قد يساهم في تقليل ترسب الدهون في الكبد.

يساعد الكركديه على تنشيط حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى دوره في التخفيف من الانتفاخ والغازات.

يعمل الكركديه على تقليل امتصاص الكربوهيدرات والنشويات، مما قد يساعد في التحكم بالوزن، بالإضافة إلى أنه مشروب منخفض السعرات الحرارية إذا تم تحضيره بدون سكر.

بفضل احتوائه على نسبة جيدة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن الكركديه يساعد على تعزيز مناعة الجسم في مواجهة العدوى والأمراض.

مضادات الأكسدة الموجودة في الكركديه تساعد على تقليل تأثير الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد، كما أن شربه بانتظام قد يمنح البشرة مظهر أكثر نضارة وحيوية.

تناول الكركديه الدافئ قد يساهم في تهدئة الأعصاب والتقليل من التوتر، بفضل تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي.

الكركديه البارد يعد خيار ممتاز لتعويض السوائل المفقودة في الطقس الحار، فهو منعش ويمد الجسم بالطاقة والترطيب.

محاذير تناول الكركديه

وتابع: ينصح مرضى انخفاض ضغط الدم بعدم الإفراط في شرب الكركديه؛ لأنه قد يخفض الضغط أكثر من اللازم، ومن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام فى خالة الحمل والرضاعة أو تناول أدوية معينة.

