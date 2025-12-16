الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: لم ولن ندخر جهدا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف وقاضي قضاة فلسطين
18 حجم الخط
ads

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بـ مشيخة الأزهر، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين.

حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر الشريف لم ولن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له الأبرياء في غزة والضفة الغربية وسائر المدن الفلسطينية المحتلة، من انتهاكات إنسانية غير مسبوقة، وحرمان من أبسط حقوق الحياة، ومخططات التهويد، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والزماني والمكاني للقدس الشريف.

ومن جانبه، استعرض المستشار الهباش لشيخ الأزهر الوضع المأساوي الراهن في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الصهيونية في غزة لم تتوقف حتى مع إقرار وقف العدوان. 

حيث بلغ إجمالي أعداد الشهداء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ما يزيد على 360 شهيدًا، فضلًا عن خروج المؤسسات الصحية والمستشفيات عن نطاق الخدمة، والاعتماد بشكل كامل على ثلاثة مستشفيات فقط تقدم خدماتها بإمكانات بسيطة لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وأشار قاضي قضاة فلسطين إلى أن الانتهاكات الصهيونية لم تقتصر على قطاع غزة، وإنما امتدت لتشمل الضفة الغربية والقدس، ولا سيما المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، اللذين يشهدان اقتحامات غير مسبوقة من قبل مسئولي الاحتلال، ومحاولات غير شرعية لتغيير الوضع الزماني والمكاني للمسجدين؛ حيث تم إغلاق ما يزيد على نصف مساحة المسجد الإبراهيمي بشكل كامل في وجه المصلين المسلمين، فضلًا عن محاولات نقل الإشراف عليه من هيئة الأوقاف الإسلامية إلى مجلس الاستيطان الصهيوني، بما يسهِّل السيطرة عليه وتغيير هويته الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشيخة الأزهر الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية قضاة فلسطين احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب الأزهر الشريف الانتهاكات الصهيونية

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم "الست"

شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: لم ولن ندخر جهدا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads