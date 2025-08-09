السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

إحالة بلوجر بتهمة نشر أخبار كاذبة للمحاكمة

 أمرت النيابة العامة بإحالة صانعة محتوى، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام للمحاكمة الجنائية. 


تفاصيل البلاغ والتحريات

 كان قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة تلقى بلاغًا من أحد الموظفين الحكوميين، يُفيد بتضرره من سيدة تقوم ببث محتوى مرئي، يحتوي على إساءة وتشهير بمسئولي الجهة التي يعمل بها.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم القبض عليها.


اعترافات المتهمة

 بمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها كانت تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعل على قناتها لتحقيق مكاسب مادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.

