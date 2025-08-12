الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق شب بمسرح محمد صبحي

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق شب في مسرح الفنان محمد صبحي،فيتو

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم الثلاثاء في مسرح الفنان محمد صبحي، بقرية سمبل على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.

وفور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالطريق تم الدفع بقوات من المطافئ بإدارة الحماية المدنية، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بموقع الحادث لمنع امتداد النيران للمسارح المجاورة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء رجال المطافي من عمليات التبريد.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضه علي جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بحريق مسرح الفنان محمد صبحي بقرية سمبل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المسرح والمنشآت المجاورة.

