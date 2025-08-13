أخبار الرياضة اليوم: تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي.. عبد الله السعيد ينتظم في تدريبات الزمالك.. والمصري يدافع عن لاعبيه

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

وجه محمد يوسف، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، مؤكدا أن أي فقدان للنقاط يقابله توقيع عقوبات مضاعفة على الجميع دون استثناء، وذلك بعد التعادل أمام مودرن سبورت.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وضع برنامجًا بدنيًا لعبد الله السعيد خلال التدريبات السابقة لتنفيذه تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل، من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة.

وشارك عبدالله السعيد في جميع فقرات المران الجماعي اليوم بصورة طبيعة استعدادًا للقاء المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أساسيا في حراسة الفريق أمام مودرن سبورت في أولى مباريات الدوري المصري.

وهناك اختلاف حاليا على من يتولى حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو، فهل سيعتمد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، على مصطفى شوبير، أم سيدفع بمحمد الشناوي أساسيا.

وعلمت "فيتو" من مصادرها، أن خوسيه ريبيرو يميل إلى تولي محمد الشناوي أساسيا في مباراة فاركو لمنحه الفرصة خاصة وأنه الحارس الأساسي المارد الأحمر.

وأكد المصدر أن خوسيه ريبيرو لم يحسم قراره النهائي حتى المران الختامي المحدد له غدا الخميس.

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا يؤكد خلاله رفضه التام للمحاولات التي يبذلها بعض أصحاب الأقلام من المنتسبين للصحافة الصفراء، كما وصفهم، بالإساءة إلى لاعبي الفريق البورسعيدي.



وتضمن البيان: “أصحاب الأقلام الذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة بشكل أو بآخر على الإساءة للاعبي الفريق على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الرسائل الخاصة إلى اللاعبين، والتي تتضمن إساءات كبيرة مما يخلق مناخًا غير صحيًا حول الفريق في هذه الفترة الحرجة التي تستوجب فرض مزيد من الهدوء والاستقرار حول الفريق”.

وشدد مجلس الإدارة خلال بيانه أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يراه من محاولات لزعزعة استقرار الفريق، حيث ستتخذ إدارة النادي كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة بأي شكل من الأشكال للاعبين أو لأي من أفراد منظومة النادي المصري الفنية والإدارية.

وأهاب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي قد تطال الفريق من ناحية وإلى نبذ العناصر التي قد تحاول الإساءة إلى منظومة القلعة الخضراء بأي شكل من الأشكال من ناحية أخرى، مع التأكيد تماما على أن المركز الإعلامي للنادي بما يشمله من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هو المصدر الوحيد فقط لكافة الأخبار الموثوقة المتعلقة بالنادي.

يذكر أنه نشر خلال الساعات الماضية على الصفحات الشخصية لبعض صحفيي بورسعيد والمواقع البورسعيدية طلب اللاعبين التدريب في القاهرة بدلا من بورفؤاد، وأن هناك أزمة داخل الفريق بسبب رفض الإدارة والجهاز الفني هذا الكلام.

عدي الدباغ يطلب فرصة لقيادة الهجوم

على صعيد آخر، أبلغ المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، المنضم حديثًا لنادي الزمالك، الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا بجاهزيته التامة للمشاركة في المباريات الرسمية.

الدباغ، الذي انضم في فترة الانتقالات الأخيرة، أكد خلال حديثه مع الجهاز الفني أنه في كامل لياقته البدنية والفنية، ويأمل في الحصول على فرصة مبكرة لقيادة خط هجوم الفريق، خاصة في ظل حاجة الزمالك لتعزيز القوة الهجومية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع فيريرا أداء اللاعب في التدريبات عن كثب، تمهيدًا لإدراجه في حساباته الفنية خلال المباريات القادمة، لا سيما أن اللاعب يمتلك خبرات دولية مع منتخب فلسطين، وقد يكون إضافة قوية للفريق الأبيض.

فيريرا يسعى للثبات والاستقرار

يسعى فيريرا في الفترة الحالية لتحقيق نوع من الثبات الفني والتكتيكي، بعد فترة من التغييرات والتقلبات على مستوى النتائج والأداء.

ويُولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بالجوانب البدنية للاعبين العائدين من الإصابة، مع التركيز على استعادة الانسجام بين الخطوط، وهو ما ظهر جليًا في التدريبات الأخيرة التي تميزت بالتركيز والجدية.

