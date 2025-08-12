الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تدريبات شاقة للاعبي المصري بالأكاديمية البحرية (فيديو)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يواصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليومية على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، وذلك استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز.
 

وأدى فريق المصري البورسعيدي تدريبات صباحية شاقة اليوم الثلاثاء تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش 

ويلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش في التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

كان المصري نجح في الفوز على  فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد السويس الجديد.

 

قرعة المصري في بطولة الكونفدرالية 

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن ملاقاة المصري للفائز من ولايتا ديتشا الأثيوبي والممثل الثاني لليبيا (رابع الدوري).

مباراة الذهاب خارج مصر خلال الفترة من 17: 19 أكتوبر، ومباراة العودة بمصر خلال الفترة من 24: 26 أكتوبر

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس
زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس
بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس
إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

