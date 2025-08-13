الأربعاء 13 أغسطس 2025
البديل الأقرب لياسر إبراهيم في دفاع الأهلي أمام فاركو

ياسر إبراهيم
يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واشتكى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يخضع اللاعب  لفحص طبي غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من المباراة.

وعلمت فيتو أن في حال غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي وفاركو، فسيكون المغربي أشرف داري هو الأقرب للتواجد بجوار ياسين مرعي في دفاعات الأحمر خلال اللقاء. 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

