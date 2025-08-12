الأهلي يتفق مع نجم الفريق على التجديد 5 سنوات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضح شوبير أن هناك اتفاقا تم بين الطرفين على تجديد عقد اللاعب لمدة 5 سنوات، وذلك بعد فشل احتراف اللاعب بعد توقف المفاوضات بين الأحمر وقاسم باشا التركي.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة. الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

