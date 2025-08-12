أزمة بحراسة مرمى المصري قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

تأكد غياب محمود حمدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد السويس الجديد.

غياب محمود حمدي عن عرين المصري

صرح بذلك الدكتور عزيز شمام، طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن الحارس تعرض لإصابة عضلية في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري. وأوضح أن اللاعب خضع لعدة فحوصات طبية مع الجهاز الطبي.

إصابة حارس المصري

وأظهرت مدى الإصابة، حيث بدأ اللاعب فورًا في برنامج علاجي، ثم واصل برنامجًا تأهيليًّا خلال الأيام الماضية.

وأكد طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دورية خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من تعافيه، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

رحيل محمود جاد

ويواجه المصري أزمة بحراسة المرمى بعد رحيل محمود جاد بالميركاتو الصيفي إلى بيراميدز.

ومن المنتظر أن يحرس عرين المصري عصام ثروت الحارس البديل.

وتم تصعيد الحارس الناشئ علي صالح حارس فريق المصري 2005 للمشاركة مع الفريق الأول بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين الجهاز الفني للفريق الأول وجهاز قطاع الناشئين بالنادي.



وحرص نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على حضور المباراة الودية التي جمعت فريق المصري مواليد 2005 ونظيره فريق الترسانة، وذلك للاطمئنان على مستوى فرق الشباب بالنادي المصري.

الكوكي حرص على الاجتماع سريعًا بعباس نور الدين المدير الفني للقطاع والجهاز الفني للفريق بقيادة محمد خليفة.

وأدى فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش.

