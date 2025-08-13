الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحذير شديد اللهجة من الأهلي للاعبين قبل مباراة فاركو في الدوري

الأهلي
الأهلي

وجه محمد يوسف، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري  الممتاز، مؤكدا أن أي فقدان للنقاط يقابله توقيع عقوبات مضاعفة على الجميع دون استثناء، وذلك بعد التعادل أمام مودرن سبورت.

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

محمد يوسف الأهلي النادي الأهلي فاركو الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري مودرن سبورت

