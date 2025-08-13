تحذير شديد اللهجة من الأهلي للاعبين قبل مباراة فاركو في الدوري

وجه محمد يوسف، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل مواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، مؤكدا أن أي فقدان للنقاط يقابله توقيع عقوبات مضاعفة على الجميع دون استثناء، وذلك بعد التعادل أمام مودرن سبورت.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

