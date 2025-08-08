الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إمام عاشور يبدأ الجري في تدريبات الأهلي

امام عاشور،فيتو
امام عاشور،فيتو

بدأ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، مرتديًا حذاء الكرة في مران الفريق امس واليوم، بعد قرار الجهاز الطبي الذي كان منع اللاعب من خوض أي تدريبات بخلاف التدريبات العلاجية في الجيم فقط. 

وعلمت فيتو أن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية بالنادي ستكون خلال عشرة ايام وان موعد مشاركة اللاعب  في المباريات ستكون بداية من الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة حسب تأكيدات الجهاز الطبي، ويغيب إمام عاشور عن لقاء الفريق أمام مودرن في افتتاح مباريات الدوري بسبب الإصابة. 

وقاد خوسيه ريبيرو، مران الفريق صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا، قبل أن يمنح اللاعبين راحة والعودة إلى منازلهم، على أن يتجمعوا مجددا الثامنة مساء اليوم في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت مصادر إن ريبيرو يعتزم  إلغاء فكرة المعسكرات المغلقة قبل المباريات، والاكتفاء بتجمع اللاعبين في الاستاد قبل 3 ساعات من انطلاق المباريات، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل النادي، حيث تتجه النية لدى إدارة الأهلي للاجتماع مع المدرب، لتغير وجه نظره في هذا الأمر. 

قائمة المستبعدين من مباراة مودرن سبورت

وتشمل قائمة المستبعدين كل من:

عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إمام عاشور اخبار الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو الدوري المصري

مواد متعلقة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

بحوزته حشيش وكوكايين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا (فيديو)

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads