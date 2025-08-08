إمام عاشور يبدأ الجري في تدريبات الأهلي

بدأ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، مرتديًا حذاء الكرة في مران الفريق امس واليوم، بعد قرار الجهاز الطبي الذي كان منع اللاعب من خوض أي تدريبات بخلاف التدريبات العلاجية في الجيم فقط.

وعلمت فيتو أن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية بالنادي ستكون خلال عشرة ايام وان موعد مشاركة اللاعب في المباريات ستكون بداية من الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة حسب تأكيدات الجهاز الطبي، ويغيب إمام عاشور عن لقاء الفريق أمام مودرن في افتتاح مباريات الدوري بسبب الإصابة.

وقاد خوسيه ريبيرو، مران الفريق صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا، قبل أن يمنح اللاعبين راحة والعودة إلى منازلهم، على أن يتجمعوا مجددا الثامنة مساء اليوم في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت مصادر إن ريبيرو يعتزم إلغاء فكرة المعسكرات المغلقة قبل المباريات، والاكتفاء بتجمع اللاعبين في الاستاد قبل 3 ساعات من انطلاق المباريات، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل النادي، حيث تتجه النية لدى إدارة الأهلي للاجتماع مع المدرب، لتغير وجه نظره في هذا الأمر.

قائمة المستبعدين من مباراة مودرن سبورت

وتشمل قائمة المستبعدين كل من:

عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.