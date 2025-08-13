الأربعاء 13 أغسطس 2025
المصري يصدر بيانا رسميا ردًّا على الإساءة للاعبيه

النادي المصري، فيتو
النادي المصري، فيتو

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا يؤكد خلاله رفضه التام للمحاولات التي يبذلها بعض أصحاب الأقلام من المنتسبين للصحافة الصفراء، كما وصفهم، بالإساءة إلى لاعبي الفريق البورسعيدي.

وتضمن البيان: “أصحاب الأقلام الذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة بشكل أو بآخر على الإساءة للاعبي الفريق على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الرسائل الخاصة إلى اللاعبين، والتي تتضمن إساءات كبيرة مما يخلق مناخًا غير صحيًا حول الفريق في هذه الفترة الحرجة التي تستوجب فرض مزيد من الهدوء والاستقرار حول الفريق”.

المصري يرفض أي محاولات للإساءة إلى لاعبيه 

وشدد مجلس الإدارة خلال بيانه أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يراه من محاولات لزعزعة استقرار الفريق، حيث ستتخذ إدارة النادي كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة بأي شكل من الأشكال للاعبين أو لأي من أفراد منظومة النادي المصري الفنية والإدارية.

وأهاب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي قد تطال الفريق من ناحية وإلى نبذ العناصر التي قد تحاول الإساءة إلى منظومة القلعة الخضراء بأي شكل من الأشكال من ناحية أخرى، مع التأكيد تماما على أن المركز الإعلامي للنادي بما يشمله من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هو المصدر الوحيد فقط لكافة الأخبار الموثوقة المتعلقة بالنادي.

يذكر أنه نشر خلال الساعات الماضية على الصفحات الشخصية لبعض صحفيي بورسعيد والمواقع البورسعيدية طلب اللاعبين التدريب في القاهرة بدلا من بورفؤاد، وأن هناك أزمة داخل الفريق بسبب رفض الإدارة والجهاز الفني هذا الكلام.

