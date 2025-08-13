تشكيل توتنهام في مواجهة باريس سان جيرمان بـ كأس السوبر الأوروبي

كشف توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

ويضم تشكيل توتنهام ضد باريس سان جيرمان كل من:



حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بيدرو بورو.

خط الوسط الدفاعي: بالينها، رودريجو بينتانكور.

خط الوسط الهجومي: محمد قدوس، بابي سار، سبينس.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

القائمة النهائية لتوتنهام في السوبر الأوروبي



واختار توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام 22 لاعبًا في قائمة الفريق للسوبر القاري، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو، أنطونين كينسكي، براندون أوستن.

خط الدفاع: بيدرو بورو، جيد سبنس، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، كيفين دانسو، ديستيني أودوجي، بن ديفيز.

خط الوسط: جواو بالينيا، إيف بيسوما، آرتشي جراي، رودريجو بنتانكور، لوكاس بيرجفال، بابي ماتار سار.

خط الهجوم: محمد قدوس، برينان جونسون، ويلسون أودوبير، ماتياس تيل، ريتشارليسون، دومينيك سولانكي.

وشهدت القائمة غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة هم: جيمس ماديسون، رادو دراجوسين، ديان كولوسيفسكي، مانور سولومون، بريان جيل، كوتا تاكاي

وكان باريس سان جيرمان توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعدما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه.

فيما حقق توتنهام لقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، وهو اللقب الأول له منذ 17 عامًا.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام



تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام



تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN sports HD1، وbeIN sports HD2.

