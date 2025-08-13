عبد الله السعيد ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة المقاولون بالدوري

انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وضع برنامجًا بدنيًا لعبد الله السعيد خلال التدريبات السابقة لتنفيذه تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل، من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة.

وشارك عبدالله السعيد في جميع فقرات المران الجماعي اليوم بصورة طبيعة استعدادًا للقاء المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق، وتجهيزه بأفضل صورة للمباراة المُقبلة.

وخاض محمود بنتايج تدريبات الركض حول الملعب بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية الأخرى.

