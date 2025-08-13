الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوبير أم الشناوي، من يحرس مرمى الأهلي أمام فاركو؟

محمد الشناوي،فيتو
محمد الشناوي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أساسيا في حراسة الفريق أمام مودرن سبورت في أولى مباريات الدوري المصري.

وهناك اختلاف حاليا على من يتولى حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو، فهل سيعتمد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، على مصطفى شوبير، أم سيدفع بمحمد الشناوي أساسيا.

وعلمت "فيتو" من مصادرها، أن خوسيه ريبيرو يميل إلى تولي محمد الشناوي أساسيا في مباراة فاركو لمنحه الفرصة خاصة وأنه الحارس الأساسي المارد الأحمر.

وأكد المصدر أن خوسيه ريبيرو لم يحسم قراره النهائي حتى المران الختامي المحدد له غدا الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 10 مواجهات منها 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية.

نتائج الأهلي في المباريات الودية

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 10 مواجهات بين الرسمي والودي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 12 هدف فقط.

نتائج الأهلي مع ريبيرو 

الأهلي 1ـ1 باتشوكا المكسيكي (فاز باتشوكا بركلات الترجيح ـ ودية)

الأهلي 0ـ0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 0ـ2 بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4ـ4 بورتو البرتغالي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4-1  الملعب التونسي (ودية)

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي (ودية)

الأهلي 1-0 إنبي (ودية)

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب (ودية)

الأهلي  2-2 بتروجيت (ودية)

الأهلي 2ـ2 مودرن سبورت (الدوري الممتاز)

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلى أمام فاركو الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوسيه ريبيرو مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي مصطفي شوبير

مواد متعلقة

معركة باريس سان جيرمان وتوتنهام الليلة بكأس السوبر الأوروبي.. الفريق الباريسي أعلى تسويقيا برقم ضخم.. وتفوق إنجليزي تاريخيا

إجراء قانوني من دوناروما ضد باريس سان جيرمان

جاهزية ثنائي الأهلي للمشاركة في مواجهة فاركو بالدوري

قبل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام، رقم مميز لزين الدين زيدان بكأس السوبر الأوروبي

أزمة أحمد عبد القادر تدخل في نفق مظلم.. استمرار غياب اللاعب عن التدريبات.. الإدارة تتدخل لحل الأزمة.. والبدري يكشف حقيقة طلب التعاقد معه

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو (صور)

ايزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد يرحل عن منزله

نجم البايرن يعلق على صفقة لويس دياز

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

الوقت ينفد، عالم فيزياء يحذر: جسم فضائي غامض يقترب من الأرض ويهدد العالم

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads