الأهلي يعلن التعاقد مع نجم فريق سلة الاتحاد السكندري

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع أحمد أبو العلا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي خلال الفترة المقبلة، قادمًا من نادي الاتحاد السكندري.

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي، لتمثيل فريق السلة بالموسم الجديد في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع أبو العلا جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، بقيادة لينوس جافريل، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يضم محمد نبيل أوكا وعلي الفولي لتدعيم فريق كرة اليد

وعلى جانب آخر كان النادي الأهلي، أعلن عبر حسابه الرسمي فيسبوك، التعاقد مع الثنائي محمد نبيل "أوكا" وعلي الفولي، لتدعيم صفوف فريق رجال كرة اليد بالنادي، بداية من الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الأهلي لتقوية صفوفه بعناصر مميزة، استعدادا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

