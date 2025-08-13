الأربعاء 13 أغسطس 2025
حالة الطقس غدا الخميس 14-8-2025 في الفيوم

جبل المدورة والبحيرة
جبل المدورة والبحيرة المسحورة بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس على محافظة الفيوم غدا الخميس، شديد الحرارة  نهارا،  حار ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة  43 درجة نهارا، 27 درجة ليلا.

نصائح لحماية الأطفال في الطقس الحار 

يقدم أطباء الأطفال بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الأطفال فى الطقس الحار حفاظا على صحتهم، منها:

1- عدم خروج الطفل من المنزل وقت الشمس القوية أى من 11 صباحا لـ 4 عصرا، حتى لا يتعرض لضربة شمس أو إجهاد حراري.

2-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ألوان داكنة، حيث يجب أن يلبس ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون حتى لا تمتص الحرارة.

3-عدم ترك الطفل في السيارة حتى لو دقيقة، لأن حرارة السيارة المغلقة قد تصل إلى درجات خطيرة جدا يمكن أن تسبب اختناق أو إغماء.

4-عدم إهمال شرب الطفل للماء، حيث يجب تشجيعه على شرب الماء حتى لو لم يطلب وذلك لحماية جسمه من التعرض للجفاف.

-عدم تقديم طعام ثقيل وساخن للطفل فى الحر، ويجب الاكتفاء بأكلات خفيفة وسهلة الهضم، مثل الزبادي، الفاكهة، والخضار.

6-عدم ترك الطفل يلعب لوقت كبير فى الطقس الحار بدون راحة، فاللعب الكثير مع الحر يمكن أن يسبب دوخة أو هبوط، لذا يجب الراحة وشرب مياة باستمرار.

7-عدم إهمال علامات التعب التي يمكن أن تظهر على الطفل مثل العرق الشديد، الخمول، أو الإحمرار، لأن هذه العلامات تعنى أن جسمه غير قادر على تحمل الحرارة وهنا يجب جلوس الطفل فى مكان جيد التهوية مع تقديم الماء والسوائل الباردة له والراحة التامة لحين يهدأ 

 نصائح لحماية الأطفال من الأمراض المعدية في المدارس

لحماية الأطفال من العدوى في المدارس يجب  اتباع الآتي:

1-التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

2-غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

3-تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

4-تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

5-تعليم الطفل  أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة.

ثقافة الفيوم تنظم قافلة ثقافية لأهالي قرية الشواشنة بيوسف الصديق

الطقس في القاهرة، درجة الحرارة في الظل الآن تصل لـ 39 مئوية

 ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، 42 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  35 درجة مئوية

شمال الصعيد 44 درجة مئوية

جنوب الصعيد 49 درجة مئوية

 

