الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بداية الانفراجة، انكسار الموجة الحارة في هذه المناطق والصعيد ما زال تحت النار

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة، على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة وتحذير من الملاحة بخليج السويس، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

ذروة الموجة شديدة الحرارة، جنوب الصعيد يحترق، الطقس شمالا "حاجة تانية"، القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، ونصائح من الأرصاد


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم موجة شديدة الحرارة

مواد متعلقة

أمطار خفيفة وتحذير من الملاحة بخليج السويس، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

رغم انكسار الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق غدا

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

رياح مثيرة للأتربة، تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق

ذروة الموجة شديدة الحرارة، جنوب الصعيد يحترق، الطقس شمالا "حاجة تانية"، القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، ونصائح من الأرصاد

ذروة الموجة الحارة والقاهرة تسجل 40 درجة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

الأكثر قراءة

تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)

السفارة الأمريكية بطرابلس تكشف حقيقة نقل سكان غزة إلى ليبيا

بيراميدز يستنكر تجاهل رابطة الأندية ويؤكد مجاملتها للأهلي

أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق

هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية