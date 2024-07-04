الخميس 04 يوليو 2024
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صحة ومرأة

أمراض جلدية تنتشر بين الأطفال فى الصيف، احذريها

الأمراض الجلدية فى
الأمراض الجلدية فى الصيف

فى فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة ما يؤثر على الصغار بشكل سلبي، ولا يسبب الطقس الحار الجفاف والإجهاد الحرارى فقط، بل يمكن أيضا أن يسبب الالتهابات الجلدية للأطفال.

وأنواع الالتهابات الجلدية التى تنتشر بين الأطفال فى الصيف عديدة، وعلى الأمهات الحذر منها حفاظا على راحة الأطفال.

الأمراض الجلدية التى تنتشر بين الأطفال فى الصيف 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الأمراض الجلدية التى تنتشر بين الأطفال فى فصل الصيف، عديدة، منها:

  • حمو النيل، هذا النوع من الطفح الجلدي يعد من أشهر المشكلات الجلدية في الصيف، وهو يبرز من خلال ظهور حبوب وبثور صغيرة على ثنيات جلد الطفل نتيجة التعرق الزائد والحرارة التي تسبب انسداد في فتحات الغدد العرقية فتمنع خروج العرق إلى سطح الجلد، فيتجمع في قناة الغدد العرقية وتنفجر هذه القنوات ويحدث التهاب للأنسجة المحيطة مع ظهور حبيبات صغيرة، وحكة شديدة ناتجة عن هذا الالتهاب وعند إهمالها قد يتطور الأمر إلى التهابات جلدية أخرى قد تصل إلى درجة حدوث بعض الدمامل.

 

  • الأكزيما والحكة تتنتج عن التعرق الشديد والحرارة المفرطة مع عدم ترطيب بشرة الطفل، إضافة الى التعرض للغبار والأتربة وارتداء الأقمشة المصنعة من البوليستر وتظهر الأاكزيما في صورة حكة وطفح جلدي واحمرار، خاصة في مناطق معينة كالخدين ومقدمة الرأس والساقين والذراعين وعادة ما يحاول الأطفال التخفيف من الحكة بفرك المناطق المصابة باليد أو أي شيء في متناول الأيدي، لكن يجب تجنب الهرش قدرالمستطاع، لأنه يؤدي الى زيادة الطفح الجلدي، وتكوين طبقة بنية سميكة في الجلد، ويترك آثارا ليس من السهل معالجتها.

 

الأمراض الجلدية التى تنتشر بين الأطفال فى الصيف 

 

 

  • التهابات الحفاضات، إن البقع أو الطفح الجلدي يظهر عند المقعدة بلون مائل إلى الاحمرار، وقد يمتد إلى الأعضاء التناسلية والبطن، وينشأ نتيجة ملامسة الحفاضات المبللة أو المتسخة بالجلد لفترة طويلة في الحرارة الشديدة والرطوبة، مما يسبب التهابا أو تسلخات شديدة في هذه المنطقة الحساسة من جلد الطفل.

 

  • الالتهابات الجلدية البكتيرية وهي ناتجة عن الإصابة بالميكروبات، والبكتيريةالسبحية وهي موجودة على الجلد في كل وقت، ولكن نتيجة التعرق وتسلخات الجلد تجد طريقها إلى داخل الجلد ومن ثم تنتج الخراريج أو الدمامل الصديدية والتهاب الحصف الجلدي وهو التهاب جرثومي في الطبقات السطحية من الجلد يصيب في أغلب الأحيان الأطفال ويظهر على هيئة حويصلات صفراء اللون في منطقة الوجه.

 

  • الفطريات الجلدية، كما هو معلوم أن الميكروبات الفطرية تنمو في الأجواء الرطبة، ففي فصل الصيف ومع حرارة الجو يزداد التعرق فتزداد رطوبة الجلد ومن ثم تزداد الإصابة بهذه الأمراض ومنها التينيا المبرقشة الملونة وتكون على هيئة بقع صغيرة داكنة أو فاتحة عن لون الجلد مغطاة بقشور دقيقة تشبه النخالة، وقد تلتحم هذه البقع لتكون مساحات كبيرة.

 

  • حروق الشمس، إن الجلوس على الشاطئ لساعات طويلة نهارا أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة ما بين العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، قد يسبب حروق الشمس لجلد الطفل، خاصة مع عدم وجود ترطيب كاف أو قبعة للحماية من الشمس
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