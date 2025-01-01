الأربعاء 01 يناير 2025
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سياسة

ماذا يترتب على إهمال تطعيم الأطفال في مصر ؟

تطعيم الأطفال، فيتو
تطعيم الأطفال، فيتو

تعتبر تطعيمات الأطفال من الأساسيات التي تضمن حماية الأطفال من الأمراض المعدية، ولكن هناك حالات من الإهمال أو التراخي في تطبيق هذا الحق، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد صحة الأطفال وانتشار الأمراض.

ووفقًا للقانون المصري، لا تقتصر المسؤولية عن تطعيم الأطفال على الأطباء والجهات الصحية فحسب، بل يمتد الأمر ليشمل أولياء الأمور الذين قد يتعرضون لعقوبات في حال إهمالهم هذا الواجب.

ماذا يعني الإهمال في تطعيم الأطفال ؟ 

الإهمال في تطعيم الأطفال يعني الامتناع عن إعطاء الطفل اللقاحات الضرورية التي تحميه من الأمراض، مثل شلل الأطفال، والحصبة، والدفتيريا، وغيرها من الأمراض الخطيرة. هذا النوع من الإهمال قد يؤدي إلى تعرض الطفل لمخاطر صحية قد تكون مميتة في بعض الحالات.

عقوبات قانونية للإهمال في تطعيم الأطفال 

نص قانون حماية الطفل في مصر على أن كل طفل له الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك اللقاحات المقررة من وزارة الصحة. وبناءً على ذلك، يعتبر الإهمال في تطعيم الطفل جريمة يعاقب عليها القانون.

تتراوح العقوبات وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل  بين غرامات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات، بالإضافة إلى الجزاءات السجن في الحالات التي يتم فيها إهمال تطعيم الطفل بشكل متكرر أو في الحالات التي تؤدي إلى تعرض الطفل للأمراض المعدية، وفي بعض الحالات، قد تُوجه التهم إلى أولياء الأمور في حال تبين أن الإهمال كان متعمدًا أو أن الطفل أصيب بمرض نتيجة لهذا الإهمال.

وتعمل وزارة الصحة على توعية المواطنين بأهمية التطعيمات من خلال حملات توعوية، كما تتيح حملات تطعيم جماعية للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال ورغم هذه الجهود، إلا أن بعض الحالات من الإهمال قد تستمر بسبب جهل بعض الأسر أو تقاعسها عن تلبية هذا الواجب الصحي.

ومع ذلك تواجه الدولة تحديات كبيرة في تنفيذ قوانين تطعيم الأطفال، منها تباين الوعي المجتمعي، والفقر، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، وهذه العوامل تؤدي إلى تزايد حالات الإهمال، مما يتطلب المزيد من الجهود الحكومية لتكثيف التوعية وتحقيق العدالة الصحية للأطفال.

ويظل التطعيم من أهم أدوات الوقاية للأطفال من الأمراض المعدية، وتتحمل الدولة والمجتمع مسؤولية ضمان حصول كل طفل على اللقاحات اللازمة، والعقوبات المقررة للإهمال تهدف إلى حماية صحة الأطفال، ويجب أن يكون الجميع على وعي بأهمية هذه الحماية القانونية والصحية.

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