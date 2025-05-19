وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس وتفتيح آثارها في الصيف

وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، يعاني الكثيرون، خاصة النساء، من مشاكل جلدية متكررة أبرزها حروق الشمس وظهور آثار داكنة على البشرة.





وتحدث حروق الشمس نتيجة التعرض المباشر والمطوّل للأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى التهاب واحمرار الجلد، وقد تتطور الحالة إلى تقشر الجلد وظهور تصبغات مزعجة تؤثر على المظهر العام والثقة بالنفس.



وفي الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى المنتجات التجارية، يفضل عدد كبير من النساء استخدام الوصفات الطبيعية التي ثبتت فعاليتها عبر الأجيال، نظرًا لأمانها وتكلفتها المنخفضة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة خلال فصل الصيف لا تقتصر فقط على المظهر الجمالي، بل هي ضرورة صحية أيضًا فحروق الشمس ليست مجرد احمرار عابر، بل يمكن أن تؤدي إلى أضرار تراكمية قد تؤثر على البشرة على المدى الطويل.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن استخدام الوصفات الطبيعية تعد من أفضل الحلول الفعّالة والمأمونة للتعامل مع هذه المشكلة، فبفضل العديد من المكونات المتوفرة في أغلب المنازل يمكن للمرأة أن تعتني ببشرتها وتحافظ على نضارتها وجمالها بأبسط الطرق وأكثرها أمانًا.

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الوصفات الطبيعية المجربة لعلاج حروق الشمس وتفتيح آثارها في فصل الصيف.

أولًا: الإسعافات الأولية الطبيعية لحروق الشمس



علاج حروق الشمس

قبل الحديث عن التفتيح، من المهم معالجة الحرق نفسه فور التعرض له. إليك بعض الطرق الطبيعية الفعّالة:

1. جل الألوفيرا (الصبار):

يعد من أشهر العلاجات الطبيعية لحروق الشمس، إذ يحتوي على خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب. يُستخرج الجل من ورقة الصبار ويوضع مباشرة على المنطقة المصابة، ويُترك ليجف. يُفضل تكرار استخدامه 3 مرات يوميًا.

2. كمادات الشاي الأخضر أو الأسود:

يحتوي الشاي على مضادات أكسدة وعناصر قابضة تساعد في تهدئة الجلد المتهيج. يُغلى الشاي ويُترك ليبرد، ثم تُغمر قطعة قطن أو قماش نظيف فيه وتُوضع على المنطقة المصابة.

3. الحليب البارد:

الحليب يحتوي على بروتينات تساعد على تهدئة وترطيب الجلد المصاب. يُفضل استخدام حليب بارد مغمور بقطعة قطن وتطبيقه على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء البارد.

4. الخيار:

يتميز الخيار بخصائص مبردة ومضادة للأكسدة. يُهرس أو يُقطع شرائح رفيعة وتُوضع مباشرة على المنطقة المصابة. يُستخدم مرتين يوميًا لتقليل الالتهاب والاحمرار.

ثانيًا: وصفات طبيعية لتفتيح آثار حروق الشمس



بعد علاج الحروق، قد تترك أثارًا داكنة وبقعًا بنية على الجلد، خاصة عند أصحاب البشرة الحساسة. هنا يأتي دور وصفات التفتيح الطبيعية:

1. الزبادي مع العسل والليمون:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

بضع قطرات من عصير الليمون

تُخلط المكونات وتُوضع على المناطق الداكنة لمدة 15-20 دقيقة. يساعد الزبادي في تقشير الجلد بلطف، والعسل يرطب، بينما يعمل الليمون على التفتيح الطبيعي. يُستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعيًا مع تجنب التعرض للشمس بعده مباشرة.

2. الكركم مع الحليب:

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الحليب

يُخلط الكركم بالحليب لصنع معجون، ثم يُطبق على المناطق المصابة. يُترك لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر. الكركم مضاد طبيعي للالتهاب ويُستخدم منذ قرون لتفتيح البشرة.

3. ماء الورد مع النشا:

ملعقة كبيرة من النشا

كمية مناسبة من ماء الورد

يُخلط حتى يتكون معجون ناعم، يُوضع على الوجه أو الجسم حتى يجف، ثم يُغسل بماء بارد. هذه الوصفة مناسبة للاستخدام اليومي وتساعد على تهدئة البشرة وتوحيد لونها.

4. الشوفان مع اللبن:

ملعقتان من الشوفان المطحون

ملعقة كبيرة من اللبن

تُخلط المكونات وتُستخدم كمقشر طبيعي لتقشير الجلد الميت الناتج عن الحروق، وتحفيز تجديد الخلايا. يُستخدم المقشر مرتين أسبوعيًا.

وصفات لعلاج حروق الشمس

ثالثًا: نصائح وقائية لتجنب حروق الشمس

الصيف



رغم أهمية العلاج، إلا أن الوقاية تبقى الخيار الأفضل دائمًا. وفيما يلي بعض النصائح:

استخدام واقي الشمس: يُفضل استخدام واقٍ بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، وتجديده كل ساعتين خاصة عند السباحة أو التعرق.

ارتداء الملابس الواقية: مثل القبعات العريضة والنظارات الشمسية والملابس القطنية الطويلة.

تجنب الشمس وقت الذروة: ما بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى درجاتها.

شرب كميات كافية من الماء: للمساعدة في ترطيب الجسم والبشرة وتقليل احتمالية الالتهاب والجفاف الناتج عن الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.