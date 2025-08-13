الأربعاء 13 أغسطس 2025
الطقس في القاهرة، درجة الحرارة في الظل الآن تصل لـ 39 مئوية

الطقس في القاهرة،
الطقس في القاهرة، فيتو

الطقس اليوم، تسود الآن أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس في القاهرة

وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى في الظل 39 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

 

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير لسكان الصعيد من رياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 46

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 48

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

