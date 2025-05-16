مع بداية فصل الصيف.. أسعار وموديلات الملابس النسائية في العتبه.. السوت تبدأ من 370 جنيهًا والقمصان القطنية تبدأ من 190 جنيها (صور)

مع بداية فصل الصيف، يرتفع الطلب على الملابس الصيفية، خصوصًا في محلات ميدان العتبة التي تتميز بتنوعها وأسعارها المتفاوتة التي تناسب جميع الفئات. يُعتبر بيع الملابس في العتبة من أكثر أنواع التجارة نشاطًا وشهرة، حيث تُعد العتبة مركزًا كبيرًا لتوزيع الملابس في مصر، خاصةً لتجار المحافظات.

وتُعرف منطقة العتبة في القاهرة بأنها واحدة من أبرز الوجهات لشراء الملابس الصيفية بأسعار معقولة، حيث تقدم مجموعة واسعة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة.

يقوم العديد من التجار الصغار بشراء الملابس بالجملة من العتبة ثم بيعها على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الربح، خاصةً أن محلات العتبة توفر أنواعًا مختلفة من الملابس وعلامات تجارية عديدة، أشهرها من الصين وتركيا بأسعار أقل من المحلات العادية.

اسعار الملابس الصيفية في العتبة

قامت عدسة فيتو بجولة داخل أسواق العتبة لرصد أسعار ملابس النساء الصيفية.

موديلات الملابس الصيفية في العتبة 2025

قال رمضان، أحد العمال في محل ملابس بالعتبة، إنه مع بداية فصل الصيف، تزداد احتياجات المواطنين للملابس الصيفية ويزداد الطلب عليها، خاصةً من الفتيات اللاتي يتمتعن بأذواق وتفضيلات متنوعة في الخامات..

وأضاف أن أفضل خامة في الملابس الصيفية هي "الكتان" نظرًا لمميزاتها العديدة التي تجعلها مفضلة خاصة في فصل الصيف.

وتابع قائلًا: "كل عام تظهر خامات وتصميمات جديدة تختلف عن السنوات السابقة"، حيث يتميز هذا العام بتنوع خامات وتصميمات الملابس الصيفية التي تفضلها الفتيات، لأنها تناسب أذواقهن وتواكب "الموضة".

وأوضح رمضان أن كل صيف له مميزاته من حيث الأشكال والخامات والأسعار مقارنة بالصيف الماضي، وذلك بسبب اختلاف الأذواق والتصميمات المتاحة والأسعار التي تتغير كل عام وفقًا للأسواق العالمية والمحلية وسعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن من مميزات شراء الملابس من محلات العتبة أنها تتميز بالأسعار المنخفضة، وتعتبر من أرخص الأماكن في القاهرة لشراء الملابس سواء بالجملة أو بالتجزئة.

اسعار الملابس الصيفية في العتبة

وأضاف أننا نستورد الملابس من عدة مصادر (محلية وصينية وتركية)، مما يتيح تنوعًا في الأشكال والخامات. وتابع قائلًا: بالنسبة للخامات، هناك خامات مصرية وأخرى مستوردة، ولكل منهما مميزاته وأسعاره، حيث أن الخامات المستوردة تكون باهظة الثمن وتناسب فئات معينة من المجتمع، بينما تتميز بعض الخامات المصرية بالمتانة والأسعار المناسبة للفئات التي تحتاج ملابس بأسعار منخفضة أو متوسطة.

وأضاف "الزبون يأتي ليشتري حسب المبلغ الذي يمتلكه، ولا يهتم بالخامة". وأسعار الملابس هذا العام تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث يوجد تفاوت في الأسعار بناءً على التصميم والخامة وكذلك المقاسات.

أسعار الملابس الصيفيه في العتبه:



تتراوح أسعار القمصان القطنية بين 190 إلى 240 جنيها

وتتراوح أسعار السوت بين 370 إلى 450 جنيها

تتراوح أسعار البنطلون الجينز بين 350 إلى 450 جنيها

تبدأ أسعار الفساتين الصيفية من 400 جنيه وتصل إلى 700 جنيه

تتراوح أسعار التنوره "الجيبه" بين 270 إلى 380 جنيها



وتبدأ أسعار الجواكت الجينز الصيفية من 330 جنيها

اسعار الملابس الصيفية في العتبة

نصائح عند شراء الملابس من العتبة:

1. تحقق من البضاعة جيدًا، فقد تحتوي على عيوب في التصنيع.

2. لا تشتري من المتجر الأول؛ احصل على فكرة عن الأسعار.

3. اتفق على سياسة الاستبدال أو الإرجاع قبل الدفع.

4. سجل معلومات الموردين الجيدين لتسهيل التعامل في المستقبل.

5. استفسر عن المنتجات الجديدة باستمرار، لأن السوق دائم التجدد.

أسعار الملابس الصيفية في العتبة

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