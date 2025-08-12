الثلاثاء 12 أغسطس 2025
ثقافة الفيوم تنظم قافلة ثقافية لأهالي قرية الشواشنة بيوسف الصديق

قافلة ثقافية، فيتو
قافلة ثقافية، فيتو

 نظم فرع ثقافة الفيوم قافلة ثقافية بمركز شباب قرية الشواشنة، التابعة لمركز يوسف الصديق، بهدف الوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الثقافية من خلال عروض المسرح المتنقل بقرى محافظة الفيوم.

ورشة حكي عن الحضارة المصرية

شملت القافلة ورشة حكي بعنوان "حضارة مصر القديمة" تناولت  نشأة وتطور الحضارة المصرية، مع التركيز على أبرز معالمها وإنجازاتها، وعوامل قيامها، مثل نهر النيل وموقعه الاستراتيجي وتنوع المناخ ووفرة الموارد الطبيعية، وأهم الإنجازات المعمارية كالأهرامات والمعابد، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية في مصر القديمة، ولمحة عامة مع تحفيز الأطفال للاهتمام بتاريخ وحضارة مصر.

ورش عمل متنوعة

كما شملت ورش للأطفال للرسم الحر والتلوين، بالإضافة إلى ورش خرز لعمل اكسسوارات أساور متنوعة للأطفال، ورشة أشغال يدوية من الخيوط الصوف لعمل توك للبنات بطريقة بونبون، وعرض مسرح أراجوز بعنوان الأراجوز ما يعجبوش العجب،  تناول العرض قصة زميل سخر من ظروف زميله البسيطة وحضوره المدرسة بملابس ممزقة، بهدف حث الاطفال للبعد عن التنمر.

اغاني كورال

كما شملت القافلة عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي، كورال فكرة،  تضمنت مجموعة متنوعة من الأغاني منها، فيها حاجة حلوة، قادرين نعملها، يا أغلى اسم في الوجود، زي ما هيا حبها، غالي، نروح منك يا عين.

فرع ثقافة الفيوم يحتفل باليوم العالمي للصداقة

فرع ثقافة الفيوم يحتفل بثورة 30 يونيو

وقالت ياسمين ضياء مدير فرع ثقافة الفيوم، ان المسرح مستمر ثلاثة أيام متتالية حتى الخميس المقبل، ويشمل  الورش الفنية المتنوعة من اكتشاف المواهب وورش الحكي وغيرها من الرسم التشكيلي وعروض لفرق الإنشاد الديني وعرب الفيوم البدوية وغيرها من عروض الأراجوز.

 

 

