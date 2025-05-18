لجمالك في فصل الصيف، وصفات طبيعية لجمال بشرتك الدهنية

وصفات طبيعية لجمال بشرتك الدهنية، تُعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية خاصة ومتواصلة، نظرًا لطبيعتها الفريدة التي تُنتج كميات زائدة من الزيوت (الدهون)، مما يجعلها عرضة أكثر لظهور الحبوب، البثور، الرؤوس السوداء، والمسام الواسعة.



في المقابل، تتميز البشرة الدهنية بأنها الأقل عرضة لظهور التجاعيد المبكرة، بفضل الترطيب الطبيعي المستمر الذي توفره إفرازات الغدد الدهنية.



وتسعى العديد من النساء للبحث عن حلول طبيعية للحفاظ على نضارة بشرتهن الدهنية دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية التي قد تسبب تحسسًا أو تؤدي إلى زيادة المشكلة على المدى البعيد.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة الدهنية من أنواع البشرة التي تحتاج إلى التعامل بطريقة خاصة، وبشكل خاص خلال فصل الصيف.



خطوات العناية بالبشرة الدهنية

في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة والفعالة للعناية بجمالك إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية.

العناية بالبشرة الدهنية، فيتو

أولًا: تنظيف البشرة الدهنية

التنظيف هو الخطوة الأساسية للعناية بالبشرة الدهنية. ومن المهم تنظيفها مرتين يوميًا للتخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ التي تسد المسام.

1. غسول الطمي وماء الورد

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الطمي المغربي أو الطين الأخضر

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد

الطريقة:

اخلطي الطمي مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة، ثم ضعي الخليط على وجهك ودلكيه بلطف لمدة دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الفائدة: يساعد الطمي على امتصاص الزيوت وتنقية المسام، بينما يعمل ماء الورد على تهدئة البشرة وإنعاشها.

ثانيًا: تقشير البشرة الدهنية

تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا يزيل الخلايا الميتة ويمنع انسداد المسام.

2. مقشر الليمون والسكر

المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من السكر الخشن

بضع قطرات من العسل

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا، ثم افركي بها وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

الفائدة: يعمل السكر كمقشر طبيعي، بينما يساعد الليمون على تقليل الدهون وتفتيح البشرة، والعسل مضاد للبكتيريا.

ملحوظة: لا تستخدمي هذه الوصفة إذا كانت بشرتك حساسة أو تحتوي على حبوب ملتهبة.

ثالثًا: ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية



وصفات للبشرة الدهنية، فيتو

الماسكات الطبيعية تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة وتوازن إفرازات البشرة.

3. ماسك الزبادي والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اخلطي المكونات، وضعي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفائدة: الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي ينظف البشرة بلطف، والعسل يرطبها ويمنع نمو البكتيريا المسببة للحبوب.

4. ماسك بياض البيض وعصير الليمون

المكونات:

بياض بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

اخفقي بياض البيض وأضيفي إليه عصير الليمون، ثم ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف تمامًا، بعدها اغسليه بالماء الفاتر.

الفائدة: يساعد هذا الماسك على شد المسام وتقليل الزيوت. كما أن الليمون يعقم البشرة ويفتح لونها.

رابعًا: تونر طبيعي للبشرة الدهنية

التونر يُستخدم بعد التنظيف لغلق المسام وإنعاش البشرة.

5. تونر الخيار وماء الورد

المكونات:

نصف ثمرة خيار مبشورة

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

الطريقة:

اخلطي الخيار مع ماء الورد وصفيه، ثم خزني السائل في زجاجة نظيفة في الثلاجة، واستخدميه كتونر بعد غسل وجهك.

الفائدة: ينعش هذا التونر البشرة، ويقلل من حجم المسام، وينظفها بلطف دون أن يسبب الجفاف.

خامسًا: ترطيب البشرة الدهنية

رغم أنها دهنية، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى ترطيب. بل على العكس، الترطيب المناسب يوازن إفراز الزيوت.

6. جل الصبار (الألوفيرا)

يُعد جل الألوفيرا من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الدهنية.

الطريقة:

ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار الطبيعي على وجهك قبل النوم، ودلكيه حتى تمتصه البشرة.

الفائدة: يرطب البشرة ويهدئ الالتهابات ويقلل من ظهور الحبوب.

نصائح عامة للعناية بالبشرة الدهنية:

غسل الوجه مرتين فقط في اليوم: الإفراط في غسل الوجه قد يحفز البشرة على إنتاج المزيد من الدهون.

استخدام مناديل ورقية أو ورق النشاف: لامتصاص الزيوت الزائدة خلال اليوم.

الابتعاد عن المنتجات الزيتية أو الكريمية الثقيلة: واختيار المنتجات الخالية من الزيوت والمصممة للبشرة الدهنية.

تناول الطعام الصحي: مثل الخضروات والفواكه، والتقليل من الأطعمة الدهنية والمقلية.

شرب كميات كافية من الماء: للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

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