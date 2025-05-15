تخلصي من جفاف وهيشان الشعر في الصيف بهذه المكونات

هيشان الشعر من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات وتزداد في فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الطقس والرطوبة ما يؤثر في الشعر بشكل سلبي.

وهيشان الشعر يمكن علاجه من خلال الاهتمام بترطيب الشعر على مدار اليوم، هذا بجانب الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر.

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لعلاج هيشان الشعر.

المكونات:

ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة زيت جوز هند

ملعقة عسل نحل

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، يمزج زيت جوز الهند مع العسل حتى يتجانسا.

يمكن تسخين الخليط قليلًا (لبضع ثواني فقط) في الميكروويف لتسهيل الامتصاص.

يوضع الخليط على الشعر الجاف أو الرطب، مع التركيز على الأطراف وأماكن الهيشان.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة ويترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

يغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو خفيف وخالٍ من الكبريتات.

استخدمي الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع.

تجنبي استخدام الماء الساخن جدًا عند غسل الشعر.

قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية.

هذا القناع يغذي الشعر بعمق ويزيد من قوته ونعومته، لذا يجب المواظبة على تطبيقه.

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر في الصيف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحميه من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.