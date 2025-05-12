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صحة ومرأة

فوائد الكركدية البارد، ينقص الوزن ويحارب الشيخوخة وأمراض القلب

فوائد الكركدية البارد
فوائد الكركدية البارد

فوائد الكركدية البارد، الكركدية من المشروبات العشبية الشهيرة، وهو مشروب قديم كان يقدم لتحسين المزاج وتهدئة الأعصاب وخفض ضغط الدم المرتفع.

وفوائد الكركدية البارد، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركديه من النباتات العشبية المعروفة منذ القدم، ويتم تحضيره كمشروب بارد أو ساخن، لكن مشروب الكركديه البارد يتميز بشعبية كبيرة، خاصة في البلدان العربية والإفريقية، لما له من فوائد صحية عديدة وطعم منعش ولون مميز، ويستخلص هذا المشروب من أزهار الكركديه المجففة، ويعرف بلونه الأحمر القاني ونكهته الحمضية الخفيفة.

 

فوائد الكركدية البارد للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الكركدية البارد، التى تدفعنا لتناوله:-

  • يعد الكركديه البارد من أشهر المشروبات التي تساهم في خفض ضغط الدم، خاصة لدى من يعانون من ارتفاع الضغط.، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من الضغط الواقع عليها، وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للكركدية البارد يمكن أن يساهم في تقليل ضغط الدم بنسبة ملحوظة.
  • بفضل تأثيره على ضغط الدم والكوليسترول، يعتبر الكركديه البارد مفيدا لصحة القلب، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • الكركدية غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم. هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، كما يساهم في تأخير علامات التقدم في السن.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه البارد قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيد لمرضى السكري، بشرط استهلاكه دون إضافة سكر أو باستخدام محليات طبيعية.
  • يساعد الكركديه على تنشيط الكبد وتحسين وظائفه، كما يساهم في إزالة السموم من الجسم، بفضل خصائصه المدرة للبول.
  • يعتقد أن الكركديه البارد يساعد في تقليل امتصاص الدهون في الجسم وتحفيز عملية الأيض، مما يجعله مشروب مناسب في برامج إنقاص الوزن، كما أنه مشروب منخفض السعرات الحرارية ويشعر بالشبع.
فوائد الكركدية البارد 
فوائد الكركدية البارد 

الفوائد الجمالية للكركدية البارد

وتابعت، أن من الفوائد الجمالية للكركدية البارد:-

  • بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الكركدية البارد على تعزيز نضارة البشرة وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة، كما يقي من أضرار أشعة الشمس.
  • الكركدية مفيد أيضا للشعر، حيث يساعد على تقوية جذور الشعر، ويمنع التساقط، ويعزز من نمو الشعر بشكل صحي، خاصة عند استخدامه موضعيا أو تناوله بانتظام.

طريقة تحضير الكركدية البارد

ولعمل الكركدية البارد:-

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زهور الكركدية المجففة

ليتر ماء بارد

سكر أو عسل حسب الرغبة

الطريقة:

  • ينقع الكركديه المجفف في الماء البارد لمدة 6 إلى 12 ساعة.
  • يصفى المشروب جيدا.
  • يحلى حسب الرغبة ويقدم باردا مع مكعبات الثلج.
  • يفضل تجنب الإفراط في تناوله يوميا (لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب)، خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

محاذير استخدام الكركدية البارد

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه لا ينصح بتقديم الكركدية للحوامل دون استشارة الطبيب، كما يجب توخي الحذر لمرضى الضغط المنخفض، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية القلب ومدرات البول فالكركدية البارد مشروب طبيعي له العديد من الفوائد الصحية والجمالية، ويعتبر من الخيارات الممتازة لمن يبحثون عن بديل صحي ومنعش للمشروبات الغازية، ومع ذلك، يفضل دائما استهلاكه باعتدال وتحت إشراف طبي في حال وجود أمراض مزمنة.

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