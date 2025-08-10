كنز غذائي، فوائد المورينجا لصحة الدماغ والقلب وجمال البشرة والشعر

فوائد المورينجا، تُعرف المورينجا منذ مئات السنين في الطب الشعبي باسم "الشجرة المعجزة" أو "شجرة الحياة"، لما تحتويه من كم هائل من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تدعم صحة الإنسان بمختلف أجهزة الجسم.





تتميز المورينجا بأن جميع أجزائها تقريبًا صالحة للاستخدام الغذائي أو الطبي، من أوراقها الخضراء وحتى بذورها وزهورها. ويتم تناولها بعدة أشكال، مثل مسحوق الأوراق المجففة، أو شاي المورينجا، أو كبسولات المكملات الغذائية، وحتى الزيت المستخرج من بذورها.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المورينجا ليست مجرد نبات عادي، بل هي مكمل غذائي طبيعي يوفر مزيجًا مذهلًا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مع فوائد تمتد من تعزيز المناعة وحماية القلب، إلى تحسين الهضم وصحة البشرة والشعر.





أهم فوائد المورينجا لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد المورينجا لصحة الجسم.



فوائد المورينجا

1. كنز غذائي متكامل

أوراق المورينجا غنية بشكل استثنائي بالعناصر الغذائية الأساسية. فهي تحتوي على:

فيتامين C بنسبة تفوق البرتقال بأضعاف، ما يعزز المناعة ويحمي من نزلات البرد.

فيتامين A الضروري لصحة العين والبشرة.

الكالسيوم الذي يدعم العظام والأسنان، بكميات أكثر من الحليب.

الحديد الذي يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا.

البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل وصحة القلب.

البروتين النباتي بنسبة عالية مقارنة بالخضروات الأخرى، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيين.

هذه التركيبة تجعل المورينجا غذاءً متكاملًا يمكن أن يسد جزءًا كبيرًا من احتياجات الجسم اليومية، خاصة في المجتمعات التي تعاني من نقص التغذية.

2. دعم قوي لجهاز المناعة

بفضل غناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، تساعد المورينجا في تقوية جهاز المناعة ومكافحة البكتيريا والفيروسات. كما تحتوي على مركبات نباتية مثل الكويرسيتين وحمض الكلوروجينيك التي تقلل الالتهابات وتحد من تأثير الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة والإصابة بالأمراض المزمنة.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

أوراق المورينجا غنية بالألياف، مما يدعم صحة الأمعاء ويمنع الإمساك. كما أنها تساعد في التخلص من السموم وتحسين حركة الأمعاء. هناك أيضًا أدلة على أن المورينجا تساهم في علاج قرحة المعدة وتقليل التهابات القولون بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

4. ضبط مستوى السكر في الدم

أحد أبرز الفوائد المثبتة للمورينجا هو دورها في تنظيم مستوى السكر في الدم. أظهرت دراسات أن تناول مسحوق أوراق المورينجا قد يساعد في خفض مستوى الجلوكوز، وهو ما يفيد مرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به. هذا التأثير يرجع إلى وجود مركبات نباتية نشطة تساعد على تحسين استجابة الجسم للإنسولين.

5. حماية القلب وخفض الكوليسترول

المورينجا تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وفي الوقت نفسه تزيد من الكوليسترول النافع (HDL). هذا التأثير يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، خاصة إذا تم دمجها مع نظام غذائي صحي.

6. تعزيز صحة الدماغ

احتواء المورينجا على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية يجعلها غذاءً مثاليًا لدعم صحة الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز. كما تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، بفضل قدرتها على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا العصبية.

المورينجا

7. تحسين صحة البشرة والشعر

البشرة: المورينجا غنية بفيتامين A وE، مما يحافظ على ترطيب البشرة ويحميها من التجاعيد والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس. كما أن الزيت المستخرج من بذورها يستخدم في مستحضرات التجميل لترطيب الجلد وعلاج الجفاف.

الشعر: توفر المورينجا البروتينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتقوي بصيلاته، كما تساعد في علاج القشرة ومشاكل فروة الرأس.

8. دعم فقدان الوزن

بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين، تساعد المورينجا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام. كما أن تأثيرها على تحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون يجعلها خيارًا جيدًا ضمن أنظمة التخسيس الصحية.

9. مقاومة الالتهابات والأمراض المزمنة

تحتوي المورينجا على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة أنسجة الجسم وتقليل التورم. وهذا يجعلها مفيدة في حالات التهاب المفاصل، الربو، وحتى بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان، حيث أظهرت الأبحاث الأولية أن بعض مكوناتها قد تمنع نمو الخلايا السرطانية.

طريقة الاستخدام الآمن



يمكن تناول المورينجا بأشكال متعددة:

مسحوق الأوراق المجففة يُضاف إلى العصائر أو الشوربة أو السلطات.

شاي المورينجا يُحضَّر من الأوراق الطازجة أو المجففة.

كبسولات أو أقراص كمكمل غذائي.

زيت المورينجا للاستخدام الخارجي على البشرة والشعر.

لكن يجب عدم الإفراط في تناولها، خاصة للحوامل أو المرضعات أو من يتناولون أدوية لخفض السكر أو الضغط، لتجنب أي تداخلات دوائية.



