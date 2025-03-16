الأحد 16 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الكركدية لصحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة

فوائد الكركدية
فوائد الكركدية

فوائد الكركدية، الكركدية من الأعشاب الشهيرة التى لها لون مميز ومذاق لا يقاوم وهو من المشروبات التى عرفت منذ زمن بعيد.

وفوائد الكركدية، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بحذر.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، يُعتبر الكركديه من النباتات الطبيعية التي تمتاز بفوائدها الصحية العديدة، حيث يُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، ويتميز الكركديه بلونه الأحمر الجذاب ونكهته اللاذعة، ويمكن تناوله كمشروب بارد أو ساخن، كما يُستخدم في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

فوائد الكركدية للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركدية التى تدفعنا لتناوله:-

  • تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، حيث يُعرف الكركديه بقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، مما يجعله مشروبًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول مشروب الكركديه بانتظام يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتقليل الضغط على القلب، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يحتوي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة مسؤولة عن تلف الخلايا وتسريع عملية الشيخوخة، مما يجعل الكركديه مشروبًا مفيدًا للحفاظ على صحة الجلد والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان.

 

فوائد الكركدية 
فوائد الكركديه 

 

  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويُساعد الكركديه في تحسين عملية الهضم بفضل خصائصه الملينة التي تُساعد على تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء، كما أنه يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تقليل التهابات المعدة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
  • تقوية جهاز المناعة، ويُعتبر الكركديه مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو فيتامين ضروري لدعم جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، كما أن احتواءه على مضادات الأكسدة يجعله مفيدًا في مكافحة البكتيريا والفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
  • تحسين صحة الكبد، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكركديه قد يساعد في تحسين وظائف الكبد، حيث يساهم في إزالة السموم من الجسم وتعزيز صحة الكبد بشكل عام، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد في تقليل تلف الكبد الناتج عن العوامل البيئية والسموم.
  • المساعدة في فقدان الوزن، حيث يساعد الكركديه في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل امتصاص الدهون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن بطريقة طبيعية، كما أنه يعمل على تقليل الشهية والشعور بالشبع لفترات أطول.
  • تحسين صحة الجلد والشعر، حيث يُستخدم الكركديه في العديد من مستحضرات التجميل بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة للبشرة والشعر، فهو يساعد على تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد، كما يعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه.
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