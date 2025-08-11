فوائد الرجلة، غنية بالأوميجا 3 وتعزز صحة النظر وتحمى من السرطان

فوائد الرجلة، الرجلة من النباتات الشهيرة التى تستخدم فى الطب القديم منذ زمن بعيد حيث عرفت على مر العصور وهى نبتة شهيرة.

وفوائد الرجلة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الرجلة، هي نبات عشبي أخضر ينمو في العديد من بلدان العالم، خاصة في المناطق الدافئة والرطبة، و تعتبر من النباتات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وقد استخدمت منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض، كما تستهلك طازجة في السلطات أو مطبوخة في أطباق متنوعة.

فوائد الرجلة للصحة

وأضاف السيد، إن من فوائد الرجلة للصحة:-

الرجلة من أغنى النباتات بالأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي أحماض ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

تعمل على دعم صحة الدماغ والذاكرة، وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

بفضل احتوائها على أوميجا 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، تساعد الرجلة في ضبط ضغط الدم، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، والوقاية من الجلطات الدموية.

الرجلة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين، وهما مضادان للأكسدة يحميان العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، وجفاف العين وضعف النظر.

الرجلة غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تحتوي الرجلة على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين C، والتي تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة، وتسريع التئام الجروح، وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

بفضل احتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، تساهم الرجلة في تقوية العظام وزيادة كثافتها، والوقاية من هشاشة العظام، ودعم نمو الأسنان بشكل صحي.

فيتامين C والزنك الموجودان في الرجلة يساعدان على تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى، وتسريع التعافي من الأمراض، تقليل مدة نزلات البرد.

الرجلة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيار ممتاز للرجيم لأنها تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

بفضل الألياف ومضادات الأكسدة، تساعد الرجلة على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الرجلة تحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها مفيدة في ترطيب الجسم خاصة في الصيف، والحفاظ على نشاط وحيوية الجسم.

