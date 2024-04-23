فوائد الكركدية، منعش فى حر الصيف وينشط الجسم ويقوى المناعة

فوائد الكركدية، الكركدية من الأعشاب الشهيرة التى لها مذاق مميز وهى عبارة عن زهور حمراء، تقدم عادة كمشروب مثلج.

وفوائد الكركدية، عديدة ويقدم كمشروب شعبى له مذاق مميز ويقدم باردا فى فصل الصيف واشتهر بفاعليته فى خفض ضغط الدم المرتفع.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركديه من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كعصير لذيذ ومنعش عرفه المصريون منذ القدم، وهو مشروب شعبى له مذاق مميز ويحسن المزاج وعرف بقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع، كما يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم إذا تم خلطه مع العسل الأسود، وله فوائد علاجية أخرى، لذا كان يستخدم فى الطب القديم.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في الكركدية

واضاف السيد، أن الكركدية له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي لذا تناوله ضرورى للحفاظ على الصحة.

محاذير تناول الكركدية

وتابع أنه رغم فوائد الكركدية إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله، لأن الإفراط في تناوله يسبب هبوط الضغط والسكر بشكل يهدد حياة المريض، كما يسبب الصداع والغثيان، وأمراض المعدة، وكذلك يزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وبالتالى هو ممنوع على مرضى قرحة المعدة، حتى لا يزيد من إصابتهم، وبالتالى أفضل جرعة مسموح بها لتناول الكركدية هى كوب واحد فى اليوم.

فوائد الكركدية، فيتو

فوائد الكركدية

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد الكركدية التى تدفعنا لتناوله:-

يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والهدوء.

مهم للكبار والصغار فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن لقدرته على تفتيت الدهون ورفع معدلات حرقها بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

يقلل من أعراض سن اليأس لدى النساء وأبرزها الهبات الساخنة.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يمنع تكوين الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يحمى من مخاطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من صحة الكبد.

يحمى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهابات المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى يعالج عسر الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

مطهر معوى قوى حيث ينظف المعدة ويطرد السموم والبكتيريا منها.