فوائد التين البرشومي، يقوي العظام والمناعة وينظم ضغط الدم

فوائد البرشومى، التين البرشومى من الفاكهة الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى فاكهة موسمية ذكرت فى القرآن لأهميتها وتدخل فى صناعة المربى والحلوى.

وفوائد التين البرشومى، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التين البرشومي من الفواكه الصيفية اللذيذة والمغذية، ويتميز بطعمه الحلو وقيمته الغذائية العالية، وله فوائد صحية متعددة تجعله من الكنوز الطبيعية التي يجب استغلالها.

القيمة الغذائية للتين البرشومي

وأضافت منى، يحتوي التين البرشومي على نسبة عالية من الماء، والألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومن أبرز العناصر الغذائية التي يحتوي عليها:

فيتامين C وB

الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبيتاكاروتين

الألياف الطبيعية

السكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز)

فوائد التين البرشومى

فوائد التين البرشومي الصحية

وتابعت، أن من فوائد التين البرشومى التى تدفعنا لتناوله طوال موسمه:-

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساعد التين البرشومي على تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على حماية القلب والشرايين من الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين.

رغم احتوائه على سكريات طبيعية، إلا أن التين البرشومي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وخاصة عند تناوله بكميات معتدلة، ويعتبر مناسب لمرضى السكري تحت إشراف طبي.

البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في التين البرشومي يساهمان في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية.

يحتوي التين البرشومي على مضادات أكسدة قوية تقي الجسم من أضرار الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان والشيخوخة المبكرة.

يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، ويزيد من مقاومته للعدوى والفيروسات.

لقلة سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، يساعد التين البرشومي في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعله خيار جيد في الحميات الغذائية.

مضادات الأكسدة الموجودة في التين تساهم في تأخير علامات التقدم في السن، وتساعد على ترطيب البشرة وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة.

الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودان في التين يلعبان دور هام في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

فوائد التين البرشومي للحامل

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد التين البرشومى للمرأة الحامل:-

يمد جسم الحامل بالفيتامينات والمعادن الضرورية.

يساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك أثناء الحمل.

يدعم نمو الجنين بفضل احتوائه على حمض الفوليك والكالسيوم.

يجب تناوله باعتدال وتحت إشراف الطبيب، خاصة إذا كانت الحامل تعاني من سكري الحمل.

محاذير تناول التين البرشومى

وأضافت منى، رغم فوائد التين البرشومى، إلا أن الإفراط في تناول التين البرشومي قد يسبب بعض المشكلات مثل:

الإمساك في حالة تناوله بكميات كبيرة دون شرب كمية كافية من الماء.

صعوبة في الهضم بسبب بذوره الكثيفة.

ارتفاع سكر الدم عند تناوله بإفراط من قبل مرضى السكري.

