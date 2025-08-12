حريق يلتهم 4 منازل في قرية الجبيل بدندرة غرب بقنا

التهم حريق 4 منازل، في منطقة الجييل، بقرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق في عدة منازل بمنطقة الجبيل قرية دندرة بدائرة مركز قنا.

وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل 4 منازل، وتمت السيطرة من قبل سيارات الإطفاء على الحريق دون وجود أي إصابات بشرية وأسفر عن خسائر مادية فادحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق وحصر الخسائر.

