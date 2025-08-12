الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

حريق يلتهم مصنع أحذية بالخانكة، ومحافظ القليوبية يتابع الموقف ميدانيا (صور)

حريق ضخم بمصنع احذية
حريق ضخم بمصنع احذية بالخانكة، فيتو

شهدت منطقة أرض التيل بالقلج – مركز ومدينة الخانكة القليوبية، حريقًا هائلًا اندلع داخل مصنع أحذية، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا وانتقال الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث.

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

وفور الإخطار، انتقل محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات العاجلة للسيطرة على النيران وضمان سلامة العاملين والمواطنين في محيط الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء مجهزة، تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها إلى المباني والمصانع المجاورة، مع استمرار أعمال الإطفاء والتبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وأكدت المصادر عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحريق، فيما تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة الموقع وحصر الخسائر المادية، بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب اندلاع النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية

وشدد محافظ القليوبية على أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وأجهزة الطوارئ، ومراجعة إجراءات السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حريق ضخم بمصنع احذية بالخانكة، فيتو 
